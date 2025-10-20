El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha dissenyat un pla per afrontar el que ha definit com “‘increment de la població penitenciària”. De fet, la població reclusa a Catalunya creix per sobre del percentatge previst. Al setembre hi havia un total de 9.098 persones empresonades. Una xifra que apunta, segons fonts del departament, al risc d’arribar a un “punt de saturació”.
D’aquí que Espadaler hagi decidit anunciar un “pla de legislatura” -que, en principi, no dependria de l’aprovació dels pressupostos per al 2026- que abordarà tres àmbits: l’increment de la població penitenciària, els “nous reptes de seguretat” i la necessitat “d’enfortir la funció pública penitenciària”. Un pla que contempla despesa en infraestructures, com ara ampliar la presó de Mas Enric, amb dos mòduls més que es construirien on ara hi ha un camp de futbol en desús, i reparar instal·lacions obsoletes de moltes presons, com ara el centre de Ponent, obres que s’allargarien fins a l’any 2028.
Altres mesures
El pla també contempla l’increment de places i la millora de la formació de personal penitenciari i de sistemes de seguretat, com ara inhibidors de drons i de telèfons mòbils -se’n confisquen dos al dia de mitjana- i escàners corporals per a detecció de drogues o d’elements prohibits. La inversió total per implementar les millores en seguretat tecnològica (escàners, inhibidors de mòbil, i detectors de drons) serà de 7,3 milions d’euros.
Per altra banda, també s’ha previst la creació d’una unitat de formació pràctica penitenciària per als funcionaris de presons, per un import de 12,6 milions d’euros. Tot plegat en el “pla integral per als serveis penitenciaris” que Espadaler descriu com un “pla de legislatura”, del qual s’informarà avui en el Comitè Nacional de Seguretat i Justícia. Tot plegat sense oblidar el “model d’execució penal català”.
“Creixement continuat”
Per a Justícia, l’augment de la població de Catalunya s’explica per diversos factors, però especialment tres. Per una banda, és un creixement proporcional al creixement de població a Catalunya. En concret, la població ha passat de 6.059.494 persones, el 1991, a 8.113.490 persones, el primer semestre de 2025. A més, per al departament, “es constata una millora de l’eficàcia policial” perquè hi ha més efectius policials i es resolen més casos, de manera que es detenen, jutgen i empresonen més persones. Per altra banda, també hi ha efectes “lleugers” del pla contra multireincidència delictiva.
La població penitenciària té un “creixement continuat des de l’any 2021”. En aquest context, el model de predicció que utilitza Justícia -un sistema anomenat ARIMA- preveu una mitjana de creixement semestral d’un 1,59% i una mitjana de creixement anual del 3,21%. “Ara com ara, la predicció s’està superant”. Al juny, la previsió era de 8.769 persones i el 30 de setembre ja s’ha arribat a les 9.098 persones. Per tant, s’albira un “dèficit de capacitat dels centres penitenciaris en homes adults en règim ordinari”.