El conseller de Justícia del Govern de Salvador Illa, Ramon Espadaler, ha presentat un escrit a l’Audiència Nacional amb el que demana poder declarar en català al judici dels Pujol. L’exlíder d’Unió Democràtica, ara d’Units per Avançar, que s’ha unit al PSC, i exconseller de la Generalitat dels Governs de Jordi Pujol i d’Artur Mas és el testimoni 232 del judici a la família de l’expresident.
Espadaler, un cop ha rebut la citació, ha registrat un escrit, signat el passat 13 de gener, al que ha tingut accés El Món, amb el que reivindica el dret a “opció lingüística” com resident a la “comunitat autònoma de Catalunya”. “Manifesto la meva voluntat de declarar en llengua catalana”, reclama Espadaler tot al·legant que és la seva “llengua pròpia”. En aquest sentit, recorda que la llei del dret de defensa i la llei del Poder Judicial permeten l’opció al conseller de dirigir-se al tribunal en català.
Testimoni de la defensa
De fet, Espadaler s’ha convocat com a testimoni de la defensa de manera telemàtica, i forma part de la llarga llista de testificals d’un judici sobre l’origen dels diners que la família de l’expresident tenia a Andorra. De fet, el tribunal que president José Ricardo de Prada ha comunicat formalment al conseller que no pateixi perquè, previsora, “durant totes les sessions de judici hi ha convocat a Sala un intèrpret de llengua catalana”. El judici, que ja ha celebrat vuitena jornada, té 44 jornades previstes. Espadaler serà dels darrers a declarar.
L’interès de la defensa que sol·licita la seva testifical és incidir que des del punt de vista polític, les empreses del primogènit de la família no van tenir cap suport per part de l’administració catalana quan CiU era al Govern. De fet, un projecte d’abocador i de renovables que afectaven la conselleria d’Espadaler, Medi Ambient, és un dels punts de l’acusació del ministeri fiscal.