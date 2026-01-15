El consejero de Justicia del Gobierno de Salvador Illa, Ramon Espadaler, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita poder declarar en catalán en el juicio de los Pujol. El exlíder de Unió Democràtica, ahora de Units per Avançar, que se ha unido al PSC, y exconsejero de la Generalitat de los Gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas es el testigo 232 del juicio a la familia del expresidente.

Espadaler, una vez recibió la citación, ha registrado un escrito, firmado el pasado 13 de enero, al que ha tenido acceso El Món, en el que reivindica el derecho a la «opción lingüística» como residente en la «comunidad autónoma de Cataluña». «Manifiesto mi voluntad de declarar en lengua catalana», reclama Espadaler alegando que es su «lengua propia». En este sentido, recuerda que la ley del derecho de defensa y la ley del Poder Judicial permiten la opción al consejero de dirigirse al tribunal en catalán.

El tribunal de los Pujol que cuenta con un intérprete en catalán

Testimonio de la defensa

De hecho, Espadaler ha sido convocado como testigo de la defensa de manera telemática, y forma parte de la larga lista de testigos de un juicio sobre el origen del dinero que la familia del expresidente tenía en Andorra. De hecho, el tribunal que preside José Ricardo de Prada ha comunicado formalmente al consejero que no se preocupe porque, previsora, «durante todas las sesiones de juicio hay convocado en Sala un intérprete de lengua catalana». El juicio, que ya ha celebrado la octava jornada, tiene 44 jornadas previstas. Espadaler será de los últimos en declarar.

El interés de la defensa que solicita su testimonio es incidir en que, desde el punto de vista político, las empresas del primogénito de la familia no tuvieron ningún apoyo por parte de la administración catalana cuando CiU estaba en el Gobierno. De hecho, un proyecto de vertedero y de renovables que afectaban a la consejería de Espadaler, Medio Ambiente, es uno de los puntos de la acusación del ministerio fiscal.