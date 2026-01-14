“El bon funcionament dels serveis públics és l’antídot a les derives populistes”. Són paraules que el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha dit en la cloenda de l’acte La democràcia amenaçada, organitzat per les associacions Portes Obertes del Catalanisme i Federalistes d’Esquerres.
A parer del conseller, la resposta a la “crisi de confiança” de la ciutadania envers les institucions ha de venir de “l’exercici responsable de la llibertat i de l’incentiu a la participació”. “Sense llibertat no hi ha democràcia, sense responsabilitat la llibertat es degrada, i sense participació la llibertat i la responsabilitat s’afebleixen”, ha afegit Espadaler.
Portes Obertes del Catalanisme i Federalistes d’Esquerres organitzen una jornada de reflexió sobre els perills que amenacen les democràcies i les seves institucions— Portes Obertes Cat. (@PortesObertCat) January 8, 2026
Dimarts 13 de gener 18h. Collegi d’Economistes de Catalunya pic.twitter.com/8297jDj7Mp
Cal que els partits triïn el “camí de la responsabilitat”
La jornada s’ha celebrat la tarda d’aquest dimecres al Col·legi d’Economistes de Catalunya i en la mateixa s’ha abordat el risc que les propostes d’extrema dreta projecten sobre les democràcies i institucions.
Amb el Suport d’Economistes contra la Crisi, la revista Política&Prosa i Club Còrtum, la cita l’ha obert el president de Portes Obertes del Catalanisme, Andreu Morillas, que ha demanat a les formacions polítiques democràtiques que triïn el “camí de responsabilitat”. Morillas ha posat com a exemple “l’acord de finançament” pel qual “apel·lem a la responsabilitat de tothom per tirar-ho endavant”. I Mireia Esteva, presidenta de Federalistes d’Esquerres, ha remarcat “el paper dels mitjans de comunicació per lluitar contra les notícies falses” i la “capacitat d’influència” que tenen les associacions i la societat civil per combatre-les.
“La llibertat individualista”, causa de la desconfiança
La primera ponència l’ha pronunciat la catedràtica de Filosofia i exsenadora, Victòria Camps. Segons la valoració que ha fet, “la llibertat individualista” és la principal causa del clima de desconfiança de la societat envers la classe política. Tot i això, Camps ha subratllat que “no s’ha de perdre l’esperança” sinó que cal que els polítics “passin dels principis als fets” per corregir aquest clima de desconfiança.
En el seu torn, el doctor en Economia i catedràtic de la UIB, Carles Manera, ha explicat com l’economia pot amenaçar directament les democràcies i ha posat com a exemple el model dels Estats Units, on “la irrupció del president Donald Trump ha convertit la mentida en divisa on se situa l’Estat com el problema”. Manera creu que cal reforçar l’estat del benestar.
Finalment, Enric Llorens, del Club Còrtum, ha presentat un nou programa verificador de veritats i mentides que porta el nom de VerificaTHOR. Es tracta d’un sistema de verificació segons el qual introdueixes un titular o frase, i mitjançant intel·ligència artificial i la recollida de dades, respon si és fals o no, i dona xifres fiables citant les fonts d’on les obté.
Al llarg de la jornada, també han passat pel Col·legi d’Economistes Santi Vila, exconseller de la Generalitat, i Josep Burgaya, degà d’Empresa i Comunicació de la UVic, en un debat moderat per la periodista Rosa Maria Puig Serra.