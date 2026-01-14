La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que és “mentida” que en el nou model de finançament presentat per l’executiu socialista s’hagi pactat “un cupó separatista”. “És fals que aquest hagi estat un model ideat per acontentar Catalunya“. Tal com va anunciar la setmana passada el president d’ERC, Oriol Junqueras, el pacte amb el qual ha arribat amb el PSOE preveu que el país rebi prop de 4.700 milions d’euros més i que la Generalitat gestioni prop del 80% de l’IVA.
En una compareixença aquest dimecres a la tarda, després de la celebració al matí de la reunió en la qual ha presentat les línies mestres del nou finançament als consellers de les diferents comunitats de l’Estat, Montero ha remarcat que es tracta d’un model que s’ha fet extensiu a la resta de territoris i que no s’ha plantejat “cap privilegi ni tracte de favor envers cap comunitat autònoma”. Montero ha afirmat que més del 70% dels recursos previstos aniran capa a territoris governats pel PP.
“Improbable que vegi la llum”
D’aquesta mantera, la vicepresidenta del govern espanyol ha intentat desactivar les crítiques de les comunitats del PP, i també del PSOE al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP han sortit del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) amb nous atacs cap al model. “Ens ha sorprès que Junqueras no hagi presidit el Consell, ja que ell és qui l’ha dissenyat, ha enviat a la seva delegada Montero per blanquejar el xantatge”, ha ironitzat la consellera madrilenya, Rocío Albert. “No acceptarem un sistema de castes”, ha avisat abans d’exposar que volen esperar a tenir una proposta “multilateral” per decidir si s’hi sumen o no, com ha proposat Montero. Preguntat per aquesta opció, el murcià Luis Alberto Marín també evitat posicionar-se, però creu que és “improbable” que el model acabi veient la llum.
Perquè tiri endavant, el nou model de finançament ha de ser aprovat pel Congrés dels Diputats, i ara mateix sembla difícil. De fet, Junts per Catalunya, un partit que s’hi ha oposat perquè li sembla insuficient, ha tornat a demanar “un concert econòmic” per a Catalunya. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha tornat a carregar contra l’acord entre Pedro Sánchez i ERC. “No hi ha la clau de la caixa ni cap canvi respecte a allò que s’està produint”, ha assegurat la diputada juntaire.
Artur Mas demana “un front de país” per canviar el model
Les paraules de Sales han tingut lloc el mateix dia que l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha reconegut que el nou model de finançament proposat introdueix algunes “millores”, però ha demanat que els partits catalans facin un “front de país” per “no donar per acabada la negociació” i aconseguir un “canvi de model”. Per a Sales, la petició de Mas “lliga amb la reivindicació” de Junts i ha reiterat la crida a ERC per tal de fer un front comú per aprofitar “la debilitat de Sánchez” i lluitar pel concert econòmic.