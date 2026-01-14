Mas reclama un “front de país” per millorar l’acord de finançament d’ERC

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha reconegut que l’acord entre el PSOE i ERC introdueix algunes “millores” en el model de finançament, però també ha reclamat als partits catalans que facin un “front de país” per “no donar per acabada la negociació” i aconseguir un “canvi de model”. Així ho ha explicat en una trobada informativa de Nueva Economía Fòrum a Barcelona. Mas ha insistit que Catalunya ha de tenir un autogovern “ple i sencer” i també ser “responsable de la hisenda”, és a dir, tenir la clau de la caixa, com també reclama Junts. L’expresident considera vital “blindar legalment” l’ordinalitat en el nou pacte per deixar-lo al marge dels canvis de govern o incorporar el cost diferencial de la vida entre Catalunya i la resta de l’estat espanyol.
Mas ha remarcat que la proposta de finançament que s’està debatent arran del pacte entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras no deixa de ser una “evolució del model actual” i, per tant, considera que tant Sánchez com el president de la Generalitat, Salvador Illa, no han respectat el “canvi de model” que es va pactar per a les seves investidures. “És el moment que hi hagi una gran conferència de país on tots els poders reals, on tota la societat civil organitzada, faci entendre que el reclam d’aquest país és un autogovern ple, sencer, i que això passa per ser responsables de la hisenda”, ha defensat l’expresident.
Tot i que no ha volgut valorar les crítiques de Junts a la proposta, Mas sí que ha advertit que és partidari de no quedar-se “només en aquest pacte”, sinó en “elevar-lo” i ha demanat esgotar el marge de negociació en el tràmit parlamentari: “Si realment hi ha una oportunitat per a canviar de model per què no exhaurim totes les possibilitats? Abans de no lluitar, no val la pena intentar-ho?”, ha dit. “Adaptem-nos a l’etapa de l’autogovern. I, si parlem d’autogovern, fem el que calgui com a país perquè sigui ple, que no diguin que no vam ni piular”, ha afegit. “Les millores s’han de defensar, perquè hi són, però no vol dir que s’hagi de donar la negociació per acabada”.