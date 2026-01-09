Montero referma la proposta del finançament com a ‘cafè per a tothom’

La ministra d’Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, ha descartat que la nova proposta de finançament sigui ‘singular’ per a Catalunya i ha refermat l’opció del ‘cafè per a tothom’. Montero ha aprofitat la compareixença davant la premsa per explicar els detalls de l’acord del nou finançament per posar medalles al govern socialista i etzibar un calbot als governs del PP, ja que ha qualificat un nou model de finançament com “un dels reptes més complexos” de la legislatura del govern de Sánchez i ha carregat contra el PP assegurant que “no va voler abordar aquesta reforma amb el govern” i els ha acusat d’alimentar el “greuge territorial com a coartada política”.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat a bombo i plateret que el nou sistema de finançament s’adapta a la “singularitat” de cada comunitat autònoma i foragita, així, qualsevol mena de benefici cap a Catalunya. Segons la ministra espanyola el finançament s’adapta a la realitat de territoris molt diversos en població, dispersió, envelliment, canvi climàtic o desocupació i assegura que és “un sistema que respecta la singularitat territorial” en el qual “totes les comunitats” veuran incrementats els seus recursos. “No hi ha cap model a mida d’una comunitat autònoma”, ha sentenciat Montero.
La lletra petita del finançament
Montero, entre moltes altres qüestions, ha destacat que el nou model de finançament planteja que s’incrementin els impostos que reben les comunitats. L’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) passarà del 50% al 56,5% i l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) passarà del 50 al 55%, mentre que els impostos especials sobre el tabac i l’alcohol es mantindran en el 58%. La ministra espanyola sí que ha destacat que els impostos recaptats en successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost especial sobre determinats mitjans de transports, el joc i taxes i l’impost sobre electricitat es retornaran a les comunitats després de ser recaptats per l’Estat central.
Segons ha destacat el govern espanyol, el nou sistema de finançament està basat en el criteri de la “població ajustada”, un criteri que permetrà calibrar la distribució dels recursos ponderant conceptes com la dispersió, l’envelliment o la insularitat. Montero ha detallat que el padró suposa el 30% del model, la població protegida equivalent un 38%, el nombre d’habitants d’entre 0 i 17 anys un 17%, els habitants d’entre 18 i 24 anys i alumnes desplaçats un 3,5%, els majors de 65 anys un 7%, els aturats sense prestació un 1,5%, la superfície un 1,6%, la dispersió un 0,5%, insularitat un 0,5% i els costos fixos un 0,4%.
El nou model de finançament, segons els càlculs del govern espanyol, permetrà que s’anivellin les distàncies de les comunitats en respecte a la mitjana de recursos per habitant ajustat, una fórmula que permetrà que les comunitats amb habitants ajustats per sota de la mitjana rebin recursos mentre que les que queden per sobre n’hagin d’aportar, un fet que permetrà garantir la solidaritat i reduir les diferències de finançament per càpita. A més, Montero també ha anunciat que les comunitats també podran decidir si reben els diners recollits de l’IVA de les pimes.
Entre altres coses, Montero també ha assegurat que l’Estat aportarà més recursos per generar un “anivellament vertical” i que al sistema de finançament s’incorporarà un fons de canvi climàtic per valor de 1.000 milions d’euros dels quals dos terços seran destinats a les comunitats mediterrànies. La ministra espanyola ha destacat que també es crearà un fons horitzontal que es finançarà amb el 75% dels recursos potencials i s’aplicarà el principi d’ordinalitat, un fet que farà que Catalunya sigui la tercera en aportar i la tercera en rebre.