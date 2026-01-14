Hisenda esquiva les crítiques del PP i diu que el nou finançament serà voluntari

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que l’adscripció al nou model de finançament serà voluntària i que cada comunitat podrà decidir si l’aplica o conserva el vigent. Amb aquesta maniobra, Montero intenta desactivar les crítiques de les comunitats del PP, i també del PSOE, que han mostrat la seva oposició frontal a la proposta acordada entre el govern espanyol i ERC. La reunió amb els consellers autonòmics d’Economia i Hisenda ha servit per presentar les línies mestres del nou model, que aporta 21.000 milions d’euros més al sistema, dels quals gairebé 4.700 milions seran per a Catalunya.
Montero ha convidat les comunitats rebels a quedar-se amb el model vigent, una opció que fonts del govern espanyol recorden que “no és nova”, ja que també es va introduir en la reforma aprovada l’any 2009, tot i que aquell any cap regió va optar per conservar el model anterior. La ministra d’Hisenda també ha comunicat que aviat obrirà una ronda de reunions bilaterals entre equips tècnics del ministeri i de les conselleries per aprofundir en el disseny de model i explicar-los la lletra petita de l’acord. De fet, l’estratègia és la mateixa que amb la condonació del deute del Fons de Liquidat Autonòmic (FLA), que també es va pactar amb ERC i que, davant les crítiques del PP, es va decidir que seria voluntària i que no exigiria cap contrapartida.
Abans de la reunió els consellers del PP han coincidit a carregar amb duresa contra el “model Junqueras” i han assegurat que el sistema “neix mort”. La consellera d’Economia d’Andalusia, Carolina España, ha titllat la proposta de “xampany i caviar per a l’independentisme” i “menú del dia per a la resta dels espanyols”. Però les crítiques també arriben des del mateix PSOE. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha afirmat que és “un privilegi conseqüència d’un xantatge independentista” i que “un privilegi en mans d’un independentista no és només la ruptura de la igualtat, sinó que és assumit com un pas més cap a la seva meta”.
Catalunya reclama un debat “serè”
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha demanat abans de la trobada un debat “serè, racional i amb dades sobre la taula” que eviti “l’anticatalanisme”. En declaracions als mitjans de comunicació minuts abans d’entrar a la reunió, Romero ha defensat que el nou model és “més just i equitatiu” i ha remarcat que totes les comunitats “guanyen”. També ha recordat que un 70% dels 20.975 milions d’euros més que suposaria el nou sistema aniran a parar a comunitats governades pel PP. Així, la consellera ha instat els populars a explicar “molt bé als seus ciutadans com renunciarà als recursos” i els ha reclamat altura de mires. “Veurem quin debat fa i quins arguments utilitzen”, ha dit Romero. “Ni insolidaritat ni desigualtat apareixen al nou model, al contrari, es milloren aquests aspectes i es garanteixen”.
Per la seva banda, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que seria “positiu” que els grups al Congrés puguin incorporar esmenes per “millorar” el nou sistema de finançament. “No està acabat ni blindat”, ha dit Albiach en declaracions a Catalunya Ràdio. La seva formació és partidària d’introduir el criteri del cost de vida al nou model de finançament durant el tràmit parlamentari, una opció que també defensa l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, en cas de no poder aconseguir un “canvi de model” més profund que blindi l’ordinalitat.