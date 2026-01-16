El desgast per les negociacions amb ERC pel nou model de finançament no semblen haver passat factura al PSOE i a Pedro Sánchez, que mantindrien la distància de gairebé 9 punts sobre el PP, segons el baròmetre de gener del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Així, els socialistes tenen una estimació de vot del 31,7%, mentre que els populars es queden amb el 23%. Es tracta d’una diferència de 8,7 punts que és pràcticament calcada a la del mes anterior, que era exactament 9. Els dos grans partits espanyols guanyarien votants respecte de l’últim sondeig. En concret, el PSOE avança tres dècimes i el PP, sis.
Pel que fa a Vox, es manté còmodament en la tercera posició i se situa en el 17,7% d’estimació de vot, tot just una dècima més que al desembre. Per contra, l’espai a l’esquerra del PSOE continua en retrocés i tant Sumar (7,2%) com Podem (3,5%) perden sis dècimes cadascun. Així, la diferència entre els dos grans blocs s’ajusta molt. Si només es té en compte el govern de coalició, l’esquerra suma el 38,9% dels vots –42,4% en el cas d’incloure Podem malgrat les males relacions actuals–, mentre que la dupla PP-Vox arribaria fins al 40,7%. Tot i no poder fer una translació entre estimació de vot i escons, s’intueix un panorama complicat per Sánchez.
