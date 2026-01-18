El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que totes les comunitats autònomes acabin acceptant i implementat el nou model de finançament presentat recentment, després de l’acord amb Esquerra Republicana per implementar-lo a Catalunya. Així ho ha expressat en una entrevista a La Vanguardia, en la qual també ha admès que encara no té tots els suports necessaris per tirar endavant el nou finançament: “Treballarem i suarem la samarreta perquè aquest model de finançament autonòmic es pugui aprovar aquest any 2026. Vull demanar responsabilitat a totes les forces polítiques”, ha argumentat Sánchez, apel·lant així a la negociació amb els partits que ara tenen reticències amb el sistema proposat -generalment, el PP.
De fet, el president espanyol també ha admès que l’acord no satisfà del tot la formació republicana, però tot i així recorda que les bases ja es van signar durant els pactes per investir-lo president. “Els estatuts de nova generació, començant pel de Catalunya, van obrir la porta a la gestió de tributs per part de les comunitats autònomes que així ho decidissin. Jo sé que això és insuficient per a Esquerra Republicana i així ho han manifestat en molts dels seus pronunciaments i en l’acord signat amb el PSC. La nostra intenció, la nostra voluntat, és caminar en aquesta direcció i complir amb els acords, com hem tractat de fer sempre”, ha afegit Sánchez. Malgrat que encara no té el suport suficient, el cap de l’executiu espanyol confia que s’acabi implementant arreu de l’estat: “Cap comunitat autònoma dirà que no. Perquè ningú rebrà menys del que ja rep“, ha sentenciat.
Les acusacions del PP
Mentre Pedro Sánchez busca garantir els suports a la seva proposta de finançament, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l’acusa, juntament amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, de “mentir” i “utilitzar” els catalans amb el nou model de finançament autonòmic per mantenir-se al poder. A més, els ha acusat d'”encoratjar” l’enfrontament entre espanyols amb aquesta proposta. El dirigent dels populars ha reiterat la seva oposició frontal al nou model de finançament plantejat pel PSOE, especialment perquè considera que prové d’un pacte entre socialistes i republicans com a estratègia de “supervivència política” per part dels seus líders. “Deixin de fer servir els catalans, deixin de mentir-los”, ha dit Feijóo. “No estem aquí contra Catalunya, estem aquí a favor dels catalans”, ha insistit el líder del PP.