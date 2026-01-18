El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confía en que todas las comunidades autónomas acaben aceptando e implementando el nuevo modelo de financiación presentado recientemente, tras el acuerdo con Esquerra Republicana para implementarlo en Cataluña. Así lo ha expresado en una entrevista en La Vanguardia, en la cual también ha admitido que aún no tiene todos los apoyos necesarios para sacar adelante la nueva financiación: «Trabajaremos y sudaremos la camiseta para que este modelo de financiación autonómica se pueda aprobar este año 2026. Quiero pedir responsabilidad a todas las fuerzas políticas», ha argumentado Sánchez, apelando así a la negociación con los partidos que ahora tienen reticencias con el sistema propuesto -generalmente, el PP.

De hecho, el presidente español también ha admitido que el acuerdo no satisface del todo a la formación republicana, pero aún así recuerda que las bases ya se firmaron durante los pactos para investirlo presidente. «Los estatutos de nueva generación, comenzando por el de Cataluña, abrieron la puerta a la gestión de tributos por parte de las comunidades autónomas que así lo decidieran. Yo sé que esto es insuficiente para Esquerra Republicana y así lo han manifestado en muchos de sus pronunciamientos y en el acuerdo firmado con el PSC. Nuestra intención, nuestra voluntad, es caminar en esta dirección y cumplir con los acuerdos, como hemos tratado de hacer siempre», ha añadido Sánchez. A pesar de que aún no tiene el apoyo suficiente, el jefe del ejecutivo español confía en que se acabe implementando en todo el estado: «Ninguna comunidad autónoma dirá que no. Porque nadie recibirá menos de lo que ya recibe«, ha sentenciado.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras / Eduardo Parra / Europa Press 08/1/2026

Las acusaciones del PP

Mientras Pedro Sánchez busca garantizar los apoyos a su propuesta de financiación, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo acusa, junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras, de «mentir» y «utilizar» a los catalanes con el nuevo modelo de financiación autonómica para mantenerse en el poder. Además, los ha acusado de «fomentar» el enfrentamiento entre españoles con esta propuesta. El dirigente de los populares ha reiterado su oposición frontal al nuevo modelo de financiación planteado por el PSOE, especialmente porque considera que proviene de un pacto entre socialistas y republicanos como estrategia de «supervivencia política» por parte de sus líderes. «Dejen de usar a los catalanes, dejen de mentirles», ha dicho Feijóo. «No estamos aquí contra Cataluña, estamos aquí a favor de los catalanes», ha insistido el líder del PP.