El desgaste por las negociaciones con ERC por el nuevo modelo de financiamiento no parece haber pasado factura al PSOE y a Pedro Sánchez, quienes mantendrían la distancia de casi 9 puntos sobre el PP, según el barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Así, los socialistas tienen una estimación de voto del 31,7%, mientras que los populares se quedan con el 23%. Se trata de una diferencia de 8,7 puntos que es prácticamente idéntica a la del mes anterior, que era exactamente 9. Los dos grandes partidos españoles ganarían votantes respecto al último sondeo. En concreto, el PSOE avanza tres décimas y el PP, seis.

En cuanto a Vox, se mantiene cómodamente en la tercera posición y se sitúa en el 17,7% de estimación de voto, apenas una décima más que en diciembre. Por el contrario, el espacio a la izquierda del PSOE continúa en retroceso y tanto Sumar (7,2%) como Podemos (3,5%) pierden seis décimas cada uno. Así, la diferencia entre los dos grandes bloques se ajusta mucho. Si solo se tiene en cuenta el gobierno de coalición, la izquierda suma el 38,9% de los votos –42,4% en el caso de incluir a Podemos a pesar de las malas relaciones actuales–, mientras que la dupla PP-Vox llegaría hasta el 40,7%. Aunque no se puede hacer una traslación entre estimación de voto y escaños, se intuye un panorama complicado para Sánchez.

Seguirá ampliación