El barómetro de febrero del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) vuelve a dejar a Sánchez como el triunfador de la política española, ya que el PSOE sumaría el 32,6% de los votos y se alejaría del PP que solo obtendría el 22,9% de los votos. Siguiendo a los dos partidos mayoritarios se situaría Vox con el 18,9%, Sumar con el 7% y Podemos con el 3,9%. Unos resultados del CIS que parecen ser inmunes a las derrotas electorales del PSOE en las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón, donde la formación socialista sufrió dos golpes durísimos y dejó vía libre a gobiernos entre PP y Vox, y que hace que crezca nueve décimas y se aleje del PP, quien pierde una décima respecto del CIS de enero.

En cuanto a los partidos catalanes, el CIS castiga a ERC (2,5%), que pierde una décima en comparación con el barómetro de enero mientras que Junts (1,2%) gana dos. A pesar de los peores resultados que hace un mes, la formación republicana se mantiene como la quinta fuerza política del Estado español.

En el barómetro de febrero el CIS no le pasa factura tampoco a Sánchez tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, y la posterior crisis ferroviaria generada en Cataluña y el Estado español. El presidente del Gobierno español parece también inmune a la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de inmigrantes y la campaña de Sánchez contra las redes sociales impulsando su prohibición a los menores de 16 años.

La vivienda y la inmigración se consolidan como los principales problemas

Los datos del nuevo barómetro del CIS también muestran que la vivienda y la inmigración siguen consolidándose como los principales problemas para los ciudadanos del Estado español. El principal problema, según los encuestados, es la vivienda (42,8%), seguido de la inmigración (20,3%), y la crisis económica y problemas de índole económica (18,1%). De hecho, la vivienda (27,6%) se sitúa también como el principal problema en el ámbito personal de los encuestados, haciendo un sorpasso a la economía (25,8%), y la sanidad (22,9%).

Una de las diversas inmobiliarias en Barcelona expone los anuncios de compraventa y alquiler en su escaparate / ACN

De hecho, en cuanto a la situación económica de los encuestados, el 63,5% considera que su situación es “muy buena o buena”, mientras que ‘solo’ el 26,2% de los encuestados considera que su situación económica es “mala o muy mala”. En el caso de la situación económica del Estado español se da la vuelta a la tortilla y es el 37,6% quien la considera «buena o muy buena» frente a un 55,4% que la considera «mala o muy mala».

Sánchez, también el preferido para gobernar el Estado español

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sale reforzado por partida doble en este CIS, ya que también es el líder preferido para ser presidente del Estado español con el 25,3% de las respuestas. Santiago Abascal (Vox) es el segundo líder mejor valorado para ocupar la Moncloa con el 10,2% de las respuestas seguido de Alberto Núñez Feijóo (9,9%) y Gabriel Rufián con el 4,2% de las respuestas.