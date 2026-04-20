El inicio del juicio al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el caso de las mascarillas no ha afectado en nada a las expectativas electorales del PSOE y Pedro Sánchez, que se disparan en intención de voto y obtienen el mejor dato desde las últimas elecciones españolas. El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior (31,8%) y registrando el mejor dato de los últimos seis meses. Mientras el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un apoyo que incrementa muy ligeramente y pasa del 23,3 al 23,6%.

Aparte del juicio a Ábalos, la encuesta se ha realizado los diez primeros días de abril, con la guerra en Oriente Medio abierta y con el juicio de la ‘Operación Kitchen’, que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz, que tampoco ha pasado factura a los de Alberto Núñez Feijóo. Los que sí retroceden, según el CIS, son el tercero y el cuarto. Vox pierde dos puntos, pasando del 16,6% del voto al 14,7%. También Sumar, que obtuvo una marca del 7,1% hace un mes y que se queda en el 5,8%. Hay que tener en cuenta que este porcentaje corresponde a todos los partidos que confluyeron en la coalición en 2023, excepto a Podemos, que también cae siete décimas y obtendría el 2,2% de los votos.

En cuanto a los partidos catalanes, el CIS impulsa ligeramente a ERC (2,9%), que gana cinco décimas en comparación al último barómetro y se mantiene como la quinta fuerza política del Estado español. En cambio, el CIS solo da el 0,8% de los votos a Junts, que aumentaría dos décimas. El sondeo también recoge la caída de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que obtendría el 1,7% de los sufragios, cuatro décimas menos que hace un mes. Detrás se situarían Bildu, con el 1,3% de los votos, y el PNB y el BNG obtendrían un 0,8% cada uno.

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo/EP

Preocupación ciudadana por el conflicto de Irán

Por otro lado, el CIS muestra una clara preocupación ciudadana por el conflicto bélico en Irán. Así, un 86,9% cree que esta guerra “supone un riesgo importante para la paz internacional”. Un criterio compartido tanto por los votantes del PP (77,8%) como por los del PSOE (94,9%) como por los de Vox (71,2%). Además, el barómetro dibuja una mayoría que considera que la imagen de España ha mejorado por la posición que ha adoptado Sánchez ante la guerra. Solo un 13,1% cree que ha mejorado “poco” y un 29,5% “nada”. La mayoría (58,5%) también considera que el conflicto de Irán le está afectando “personalmente”, sobre todo por el aumento del precio del carburante (94,5%), por el coste de la electricidad (80,1%) y la cesta de la compra (92,5%).

Sánchez sigue siendo el preferido para ocupar la Moncloa

Cuando se pregunta a los ciudadanos qué líder político prefieren para ocupar la presidencia del gobierno español, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene la primera posición con un 31,3% de las respuestas, más de cinco puntos más que en el anterior barómetro. Le sigue Alberto Núñez Feijóo, con el 9,9%, Santiago Abascal, con el 7,4%, Gabriel Rufián, con el 4,2%, Isabel Díaz Ayuso, con el 2,7%, Yolanda Díaz con el 2,5%, y Alvise Pérez con el 1%.