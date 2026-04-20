L’inici del judici a l’exministre José Luis Ábalos i al seu exassessor Koldo García pel cas de les mascaretes no ha afectat en res a les espectatives electorals del PSOE i Pedro Sánchez, que es disparen en intenció de vot i obtenen la millor dada des de les últimes eleccions espanyoles. El Baròmetre d’Opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d’abril situa el PSOE amb una estimació de vot del 36,4%, cinc punts més que el mes anterior (31,8%) i registrant la millor dada dels darrers sis mesos. Mentre que el PSOE es dispara, el PP es manté pràcticament on era el mes anterior, amb un suport que incrementa molt lleugerament i passa del 23,3 al 23,6%.
A banda del judici a Ábalos, l’enquesta s’ha realitzat els deu primers dies d’abril, amb la guerra a l’Orient Mitjà oberta i amb el judici de l”Operació Kitchen’, que té assegut a la banqueta l’exministre del PP Jorge Fernández Díaz, que tampoc no ha passat factura als d’Alberto Núñez Feijóo. Els que sí que retrocedeixen, segons el CIS, són el tercer i el quart. Vox perd dos punts, passant del 16,6% del vot al 14,7%. També Sumar, que va obtenir una marca del 7,1% fa un mes i que es queda al 5,8%. Cal tenir en compte que aquest percentatge correspon a tots els partits que van confluir a la coalició el 2023, excepte a Podem, que també cau set dècimes i obtindria el 2,2 dels vots.
Pel que fa als partits catalans, el CIS impulsa lleugerament ERC (2,9%), qui guanya cinc dècimes en comparació al darrer baròmetre i es manté com la cinquena força política de l’Estat espanyol. En canvi, el CIS només dona el 0,8% dels vots a Junts, que augmentaria dues dècimes. El sondeig també recull la caiguda de Se Acabó la Fiesta, el partit d’Alvise Pérez, que obtindria l’1,7% de les paperetes, quatre dècimes menys que fa un mes. Darrere se situarien Bildu, amb l’1,3% dels vots, i el PNB i el BNG obtindrien un 0,8% cadascun.
Preocupació ciutadana pel conflicte d’Iran
D’altra banda, el CIS mostra una clara preocupació ciutadana pel conflicte bèl·lic a l’Iran. Així, un 86,9% creu que aquesta guerra “suposa un risc important per a la pau internacional”. Un criteri compartit tant els votants del PP (77,8%) com els del PSOE (94,9%) com els de Vox (71,2%). A més, el barometre dibuixa una majoria majoria que considera que la imatge d’Espanya ha millorat per la posició que ha adoptat Sánchez davant la guerra. Només un 13,1% creu que ha millorat “poc” i un 29,5% “gens”. La majoria (58,5%) també considera que el conflicte de l’Iran l’està afectant “personalment”, sobretot per l’augment del preu del carburant (94,5%), pel cost de l’electricitat (80,1%) i la cistella de la compra (92,5%).
Sánchez continua sent el preferit per ocupar la Moncloa
Quan es pregunta als ciutadans quin líder polític prefereixen per ocupar la presidència del govern espanyol, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, manté la la primera posició amb un 31,3% de les respostes, més de cinc punts més que en l’anterior baròmetre. El segueix Alberto Núñez Feijóo, amb el 9,9%, Santiago Abascal, amb el 7,4%, Gabriel Rufián, amb el 4,2%, Isabel Díaz Ayuso, amb el 2,7%, Yolanda Díaz amb el 2,5%, i Alvise Pérez amb l’1%.