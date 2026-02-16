El baròmetre de febrer del CIS (Centro d’Investigacions Sociològiques) torna a deixar Sánchez com el triomfador de la política espanyola, ja que el PSOE sumaria el 32,6% dels vots i s’allunyaria del PP que només obtindria el 22,9% dels vots. Seguint als dos partits majoritaris se situaria Vox amb el 18,9%, Sumar amb el 7% i Podemos amb el 3,9%. Uns resultats del CIS que semblen ser immunes a les desfetes electorals del PSOE en les eleccions autonòmiques a Extremadura i l’Aragó, on la formació socialista va patir dos cops duríssims i va deixar via lliure a governs entre PP i Vox, i que fa que creixi nou dècimes i s’allunyi del PP, qui perd una dècima respecte del CIS de gener.
Pel que fa als partits catalans el CIS castiga ERC (2,5%), qui perd una dècima en comparació al baròmetre de gener mentre que Junts (1,2%) en guanya dues. Malgrat els pitjors resultats que fa un mes la formació republicana es manté com la cinquena força política de l’Estat espanyol.
En el baròmetre de febrer el CIS no li passa factura tampoc a Sánchez després dels accidents ferroviaris a Adamuz i Gelida, i la posterior crisi ferroviària generada a Catalunya i l’Estat espanyol. El president del Govern espanyol sembla també immune a la regularització extraordinària d’aproximadament mig milió d’immigrants i la campanya de Sánchez contra les xarxes socials impulsant la seva prohibició als menors de 16 anys.
L’habitatge i la immigració es consoliden com els principals problemes
Les dades del nou baròmetre del CIS també mostren que l’habitatge i la immigració se segueixen consolidant com els principals problemes per als ciutadans de l’Estat espanyol. El principal problema, segons els enquestats, és l’habitatge (42,8%), seguit de la immigració (20,3%), i la crisi econòmica i problemes d’índole econòmics (18,1%). De fet, l’habitatge (27,6%) se situa també com el principal problema en l’àmbit personal dels enquestats, fent un sorpasso a l’economia (25,8%), i la sanitat (22,9%).
De fet, pel que fa a la situació econòmica dels enquestats el 63,5% considera que la seva situació és “molt bona o bona”, mentre que ‘només’ el 26,2% dels enquestats consideren que la seva situació econòmica és “dolenta o molt dolenta”. En el cas de la situació econòmica de l’Estat espanyol es gira la truita i és el 37,6% que la considera “bona o molt bona” enfront d’un 55,4% que la considera “dolenta o molt dolenta”.
Sánchez, també el preferit per governar l’Estat espanyol
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, surt reforçat per partida doble en aquest CIS, ja que també és el líder preferit per ser president de l’Estat espanyol amb el 25,3% de les respostes. Santiago Abascal (Vox) és el segon líder millor valorat per ocupar la Moncloa amb el 10,2% de les respostes seguit d’Alberto Núñez Feijóo (9,9%) i Gabriel Rufián amb el 4,2 de les respostes.