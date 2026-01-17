La propuesta de nuevo modelo de financiación por parte del gobierno español ha alterado, aún más, el clima político del estado español. Este fin de semana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto preelectoral en Huesca -Jorge Azcón se presenta a la reelección- para atacar la propuesta de nueva financiación. El líder popular ha convocado a sus barones para un frente contra la financiación anunciada por el gobierno español. Este domingo, todos los presidentes autonómicos del PP se reunirán con Feijóo para decidir las estrategias a seguir para tumbar la financiación porque aseguran que nace «viciada» por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. El presidente del PP ha cargado contra Sánchez y lo ha acusado de «jugar con la igualdad» y que el sistema de financiación «no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo», ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

Feijóo asegura que si gobiernan tumbará la financiación

Desde el PP señalan que la nueva financiación es una imposición del gobierno español y supone una «deslealtad institucional y una traición a los españoles». Feijóo ha ido más allá y ha asegurado que si los populares llegan a la Moncloa derogarán la ley de financiación y buscarán proponer un plan de financiación que esté consensuado con las comunidades autónomas en «el plazo de un año».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo con el vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo | Marta Fernández / Europa Press

En declaraciones recogidas por la ACN, Feijóo ha asegurado que la nueva financiación propuesta por el gobierno de Sánchez supone que “el dinero de todos sirve para mantener a Sánchez en el poder y que el independentismo decida a dónde va el dinero”. “Nadie ha apoyado el sistema menos la comunidad que lo propone. Ningún presidente lo ha apoyado. Y esto acredita que Sánchez no prevé un sistema para financiar servicios públicos, sino que prevé cuánto tiempo y qué cuesta seguir en la Moncloa”, ha sentenciado el líder popular.