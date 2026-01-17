La proposta de nou model de finançament per part del govern espanyol ha alterat, encara més, el clima polític de l’estat espanyol. Aquest cap de setmana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat un acte preelectoral a Osca -Jorge Azcón es presenta a la reelecció- per atacar la proposta de nou finançament. El líder popular ha convocat els seus barons per un front contra el finançament anunciat pel govern espanyol. Aquest diumenge tots els presidents autonòmics del PP es reuniran amb Feijóo per decidir les estratègies a seguir per tombar el finançament perquè asseguren que neix “viciat” pel pacte previ entre el Govern de Pedro Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueras. El president del PP ha carregat contra Sánchez i l’ha acusat de “jugar amb la igualtat” i que el sistema de finançament “no respon a les necessitats de la gent, sinó a les exigències del separatisme”, ha dit en declaracions recollides per Europa Press.
Feijóo assegura que si governen tombarà el finançament
Des del PP assenyalen que el nou finançament és una imposició del govern espanyol i suposa una “deslleialtat institucional i una traïció als espanyols”. Feijóo ha anat més enllà i ha assegurat que si els populars arriben a la Moncloa derogaran la llei de finançament i buscaran proposar un pla de finançament que estigui consensuat amb les comunitats autònomes en “el termini d’un any”.
En declaracions recollides per l’ACN, Feijóo ha assegurat que el nou finançament proposat pel govern de Sánchez suposa que “els diners de tothom serveixen per mantenir Sánchez al poder i que l’independentisme decideixi on van els diners”. “Ningú ha donat suport al sistema menys la comunitat que ho proposa. Cap president hi ha donat suport. I això acredita que Sánchez no preveu un sistema per a finançar serveis públics, sinó que preveu quant de temps i què costa seguir a la Moncloa”, ha sentenciat el líder popular.