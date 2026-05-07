Mushka es prendrà un temps de descans després de tres anys molt intensos en el món de la música. L’artista catalana creu que és el moment de prioritzar la seva salut mental i n’ha donat detalls en una entrevista molt personal a 3Cat que ha sorprès, ja que no acostuma a obrir-se d’aquesta manera. El repte d’aquesta etapa, acostumar-se a “no saber què fer“, ja que ella és una persona d’aquestes que necessita tenir-ho tot organitzat i sentir-se útil constantment: “La meva prioritat és cuidar-me, anar a teràpia, conèixer-me a mi mateixa… Si puc tornar millor que mai, perfecte, si no miraré què fer”. “Ha estat la sort de la meva vida poder dedicar-me a això, però crec que no ho pots fer amb aquesta pressió“, deixa anar.
Davant de Roger Escapa, l’Irma Farelo s’ha mostrat com una noia més aviat tímida que encara no s’ha acostumat a sentir que sona una cançó seva quan surt de festa: “Amb els amics riem, però no sé com apoderar-me d’aquesta energia. Normalment em quedo en segon pla i desitjant que s’acabi ja… És una sensació guai, però fa vergonya. Ara sí, si sona una de me germana sí que em torno boja”, ha reconegut. Els Farelo han tingut cinc fills i molts se sorprenen quan veuen que tres d’elles s’han dedicat a la música professionalment i amb tant d’èxit: “Potser pensen que la família Farelo som pesades, però tenim una passió molt gran i seria una pena desaprofitar-ho perquè siguem família“.
Ara és la seva germana bessona, la Greta, qui està intentant guanyar-se la vida amb això. No deu ser fàcil fer-ho quan tens dues estrelles com la Bad Gyal i la Mushka de germanes, però vol fer-ho: “Ha trigat més que jo, però és admirable perquè ha buscat el seu so i ha acabat traient un àlbum xulíssim”. De fet, amb ella sempre ha tingut una connexió especial pel fet de ser bessones: “Sempre ens sentim a prop, encara que estiguem lluny. Sento que forma part de mi i sempre ho hem fet tot juntes“.
Mushka lamenta l’homofòbia en el futbol masculí
La Mushka ha acabat convertint-se en un referent del lesbianisme des que confirmés públicament que aquesta era la seva orientació sexual. Costa trobar referents exitosos i està orgullosa d’estar ajudant en la causa: “Ha estat sense voler, però penso que és molt guai si el meu exemple ajuda algú. Mai no he volgut ser una imatge del lesbianisme perquè em fa por cagar-la i no vull tenir aquesta responsabilitat, però està bé que hi hagi un referent lesbiana que tingui les mateixes oportunitats i les podem tenir”.
I, a partir d’aquí, ha aprofitat l’aparador per lamentar que encara hi hagi tanta homofòbia en el futbol masculí: “No diré noms, però hi ha molts homes gais a dins del futbol i d’això no hi ha cap mena de dubte. És que és estadística, és impossible que en tota la Premier i en tota la Lliga no hi hagi cap home homosexual. Quina casualitat que tots van amb la model…“.
“Aquesta és l’era de les cavernes encara, arriba el mes del pride i tots amb la bandera. Ara bé, després és impossible trobar cap jugador gai. En canvi amb les noies passa això que, com són noies doncs està bé i és divertit. Això el futbol espero que en 10 anys faci un clic i que puguem tenir un jugador que en parli perquè és penós i tot que no n’hi hagi ningú“, afegeix.
Quina ha estat la millor nit de la Mushka? Ens hem de situar quan era adolescent i estava als campaments d'estiu del CAU: "Teníem el CAU enemic, l'altre que hi havia al poble, a només 1 km de distància i recordo llevar-me a les tres del matí només per anar a destrossar l'altre campament i va ser molt divertit". Els van tancar amb brides, els van omplir de pintades i paper de vàter… i l'endemà, ells van venir i van fer caca al nostre campament: "Va ser molt intens i l'any següent va anar escalant encara més".
L’Irma recorda les primeres borratxeres que va viure quan era adolescent, en unes nits en les que reconeix que va llevar-se més d’una vegada preguntant-se què havia fet amb aquell Vodka i Fanta de llimona de 2 €: “Ara ja no em passa perquè soc conscient de les dosis que he de prendre per no fer el pena. La festa i els concerts mai no està relacionat, no pots beure el dia del concert. Sé que mare avisa tot l’equip quan els contracta, a mi també”.