Primer assalt pel nou finançament: Montero i Catalunya contra les comunitats del PP

El govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen aquest dimecres al matí en un Consell de Política Fiscal i Financera que s’augura tens perquè suposarà el primer assalt de la batalla pel nou model de finançament, que està caducat des del 2014. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i la Generalitat s’enfronten a les comunitats governades pel PP, que ja s’han mostrat contràries a la proposta que han negociat el govern espanyol i ERC que, segons defensen, combina la “singularitat” que reclama Catalunya i la solidaritat amb la resta de regions. El nou model suposaria un augment de gairebé 21.000 milions d’euros per al conjunt de les comunitats, dels quals 4.686 serien per a Catalunya, un 22,3% del total. Aquest plantejament ha portat el PP a acusar Pedro Sánchez de pactar un “cupó independentista” per satisfer els republicans, però tampoc han plantejat cap proposta alternativa.
En canvi, des de la Moncloa insisteixen que l’acord amb ERC dona compliment al compromís que Sánchez va assumir a la Conferència de Presidents de Barcelona del passat mes de juny. “No és un vestit a mida ni un privilegi per a Catalunya”, deien fonts del govern espanyol fa uns dies, que intenta fer malabars per satisfer les demandes del partit d’Oriol Junqueras i, al mateix temps, presentar l’acord com una solució beneficiosa també per a la resta de regions, que obtindran més diners gràcies a la cessió d’un percentatge més elevat d’impostos com l’IVA o l’IRPF. La jugada és similar a la que Hisenda va fer amb la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que en un primer moment es va negociar només amb ERC i després es va fer extensible a la resta de territoris en les mateixes condicions que s’oferien a Catalunya perquè no es percebés com un privilegi per a la Generalitat.
El calendari del nou finançament
La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ha de servir només per presentar la proposta a les comunitats i no està previst que hi hagi cap votació, que es produirà en una nova trobada abans de l’estiu. El govern espanyol té el 50% dels vots del CPFF, per la qual cosa només necessita el suport de Catalunya per tirar-lo endavant. Després s’hauria d’aprovar el Consell de Ministres com a avantprojecte de llei orgànica, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). El següent pas és demanar i rebre tots els informes preceptius d’organismes com el Consell d’Estat i finalment el govern espanyol portarà la proposta al Congrés en forma de llei orgànica de reforma de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA). A la cambra baixa s’haurà de superar un altre gran escull: el rebuig de Junts, que aposta per un model de transició cap a un concert econòmic per a Catalunya, i les reticències de Podem i alguns sectors de Sumar.
Les xifres clau del nou model
El nou model de finançament pactat entre Sánchez i Junqueras planteja com a gran novetat un augment de la capacitat de gestió d’impostos com l’IRPF, que s’incrementa del 50% actual al 55%, i de l’IVA, que passa del 50% al 56,5%. També es modifiquen els criteris de població ajustada i els mecanismes de compensació entre territoris i es proposa un sistema més àgil per pagar les entregues a compte, és a dir, els diners que les comunitats reben per avançat del sistema de finançament. En total, l’Estat repartirà 20.975 milions d’euros més entre totes les comunitats, dels quals 4.686 milions serien per a Catalunya. Amb tot, no seria la regió més beneficiada, ja que es calcula que Andalusia, on Montero serà la candidata del PSOE a les pròximes eleccions autonòmiques, rebrà 4.846 milions més.
Així, Catalunya seria la tercera comunitat que més aporta al sistema i la tercera que més rep, equilibrant així part del dèficit històric que ha patit el país, que actualment és la desena regió a l’hora de rebre recursos de l’Estat. Una de les claus de nou model de finançament és que premia les autonomies amb més vocació d’autogovern, com Catalunya, perquè puguin desplegar noves competències i rebre els recursos necessaris per fer-ho. A l’hora de repartir els recursos també té en compte la singularitat catalana en el sentit que la Generalitat té competències pròpies com els serveis penitenciaris o els Mossos d’Esquadra que altres territoris no tenen i, per tant, necessita més diners que la resta perquè també té més despeses.
Catalunya contra tothom
La consellera d’Economia, Alícia Romero, tindrà la difícil tasca de representar Catalunya al Consell de Política Fiscal i Financera i defensar el nou model de finançament davant la resta de consellers d’Economia, la majoria del PP, però també els socialistes d’Astúries i Castella-la Manxa, que ja han avançat que presentaran batalla. La Comunitat de Madrid ja ha dit que la proposta només busca pagar la “festa independentista” i que deixarà els madrilenys amb la “meitat dels recursos que tenen els catalans”. L’Aragó considera que el nou model és una “imposició” del govern espanyol que “s’ha pactat amb un pròfug i un delinqüent com Junqueras”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, deia dilluns des de Barcelona que la proposta és “inacceptable”, “una falta de respecte” i una “presa de pèl” als catalans i va reclamar que la reforma del sistema és negociï al Consell de Política Fiscal i Financera, i no de forma bilateral entre l’executiu espanyol i ERC.