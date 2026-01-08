El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciat que hi ha acord de finançament entre el seu partit i el govern espanyol, però també ha reconegut que l’IRPF continua encallat. “És un bon model en què ningú perd i tothom guanya. Guanyen els serveis públics, les empreses i les famílies”, ha assegurat en una intervenció després de la trobada que ha mantingut amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa.
De l’acord, Junqueras s’ha limitat a dir que s’ha inclòs l’aplicació del principi d’ordinalitat, tal com defensaven els republicans, que ho consideraven clau per tancar un acord. “Catalunya és la tercera en aportar i serà la tercera en rebre”, ha manifestat, i ha indicat que això es traduirà en uns 4.700 milions més per a la Generalitat, amb un increment del 12% dels recursos. Junqueras no ha volgut aprofundir més en detalls del pacte, que se centra en el finançament de Catalunya, però no en la capacitat de recaptació. Tota aquesta informació la donarà la vicepresidenta i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una compareixença prevista per a demà.
Junqueras també s’ha pronunciat a la xarxa social X, on ha remarcat que aquest nou finançament servirà per “enfortir Catalunya” perquè aportarà “més recursos per als hospitals, per a les escoles, per als treballadors, per a les empreses, per als autònoms”. El líder d’ERC ha dit que el paper d’ERC és “aconseguir el màxim” per a Catalunya sense “renunciar a res” “Guanyar més sobirania per a Catalunya: reforcem el país en benefici de la gent”, ha afegit.
Més informació ben aviat