Oriol Junqueras assegura que defensarà “com una fera” l’ordinalitat del finançament, tot i que ha reconegut que és quelcom “molt difícil” que no s’ha aconseguit mai. El president d’ERC ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Catalunya Ràdio unes hores abans de reunir-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Junqueras vol que Catalunya sigui el tercer territori de l’Estat espanyol en distribució de recursos, ja que és el tercer que més aporta per darrere de Madrid i les Illes Balears.
Dimecres, ERC va acceptar que el nou finançament per a Catalunya, que la vicepresidenta María Jesús Montero presentarà aquest divendres, suposi uns 5.000 milions d’euros més. Així ho va expressar el portaveu de la formació, Isaac Albert. Els republicans esperen tancar un acord aquesta setmana, i en aquest sentit la reunió entre Junqueras i Sánchez pot ser clau. Junqueras, però, ha evitat posar una xifra al finançament que espera que rebi Catalunya.
L’ordinalitat del finançament no s’ha aconseguit en 40 anys
El president d’ERC s’ha referit a les dificultats que suposa aconseguir l’ordinalitat del finançament. “Tothom ha de ser conscient que és molt difícil. Perquè si fos fàcil d’aconseguir, ja ho hauria aconseguit molta altra gent. No vull fer llista de tots els governs que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, i, tot i això, no ho han aconseguit. Era gent amb molta experiència, amb molta responsabilitat, amb molts recursos”, ha argumentat el president d’ERC en referència a l’ordinalitat del finançament.
Junts demana el concert econòmic
Sobre aquesta mateixa qüestió, Junts per Catalunya ha avisat que votarà en contra del nou finançament si no es posa sobre la taula el concert econòmic. “No entendríem que es negociés menys que això: un concert econòmic català, com tenen els bascos, pel qual ERC va investir Salvador Illa“. “Volem que Catalunya i no Madrid mani sobre els seus ingressos i despeses”, va etzibar la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras.
Junqueras ha respost a la portaveu de Junts a Catalunya Ràdio. El president d’ERC s’ha mostrat “respectuós”, però també ha avisat que “qui voti en contra d’aquest acord, estarà decidint que aquests recursos se’ls quedi el govern espanyol en lloc d’anar a la societat catalana”.
Si la proposta del nou finançament es concreta en les pròximes hores, l’acord entre Sánchez i ERC haurà de ser validat pel Congrés dels Diputats. Molt probablement, PP i Vox hi votaran en contra i tot dependrà del que decideixi fer Junts.
Illa, optimista
Abans de la reunió entre Junqueras i Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat optimista i ha augurat “bones notícies” sobre el sistema de finançament “per al conjunt de Catalunya i d’Espanya”. “A veure com es desenvolupen les coses avui, demà, demà passat i la setmana que ve”.