El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, continua el seu periple per revifar els compromisos del PSOE que van servir per portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Junqueras ha anunciat una reunió el pròxim 8 de gener amb el president espanyol per tirar finalment endavant la reforma del model de finançament i “concretar-ne les xifres”. Ho ha avançat en una entrevista amb El Periódico, espai que el líder independentista ja va triar el passat setembre per comunicar la seva intenció de tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat, hores abans de l’acte oficial que havia convocat per fer-ho.
En la conversa amb El Periódico, Junqueras no ha concretat ritmes d’aplicació de la reforma ni xifres específiques, i ha fiat a les converses amb Sánchez l’esdevenir d’una de les mesures clau de la legislatura per a Catalunya. Sí que ha reivindicat la insistència dels seus, fins i tot si l’objectiu marcat no arriba a materialitzar-se: “Si finalment es produeix (el nou finançament), serà perquè Esquerra ho ha batallat”. Tot i això, ha assegurat que ERC “no té pressa” per assolir els acords, tot i que “la societat catalana sí que la té”. En aquest sentit, ha retret al Govern i al PSOE que “tendeixin a dilatar els seus compromisos”,
A més del model de finançament, segons ha proclamat el líder republicà, hi haurà diversos ítems sobre la taula en la trobada amb Sánchez. En destaca, per exemple, la condonació del deute del FLA, el consorci d’inversions en infraestructures o la recaptació catalana de l’IRPF. “Entenem que les negociacions són de caràcter global”, ha asseverat. Preguntat sobre la garantia de l’ordinalitat en el model de finançament, ha respost que “ha d’estar garantida en tots els àmbits possibles”, perquè “la societat catalana mereix molt més del que té”.
“Netejar” el PSOE
La trobada de Junqueras amb Sánchez arriba en plena crisi interna del Partit Socialista, arraconat pels casos de corrupció que afecten Santos Cerdán i José Luís Ábalos i per les múltiples denúncies d’assetjament sexual que pesen sobre dirigents locals i estatals de la formació. Junqueres, en aquest sentit, suggereix que Sánchez “parli amb les forces de tradició democràtica” i hi traslladi els seus plans per “netejar de corrupció i assetjament sexual” el seu partit. Reconeix, per altra banda, el rol en l’escàndol de la judicatura espanyola, “una espècie de tercera cambra legislativa que es diu Tribunal Suprem”. Tot i això, retreu als socialistes que “només ho descobreixin quan els afecta a ells”.