El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, continúa su periplo para reavivar los compromisos del PSOE que sirvieron para llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa. Junqueras ha anunciado una reunión el próximo 8 de enero con el presidente español para finalmente impulsar la reforma del modelo de financiación y «concretar sus cifras». Lo adelantó en una entrevista con El Periódico, espacio que el líder independentista ya eligió el pasado septiembre para comunicar su intención de volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, horas antes del acto oficial que había convocado para hacerlo.

En la conversación con El Periódico, Junqueras no concretó ritmos de aplicación de la reforma ni cifras específicas, y confió a las conversaciones con Sánchez el devenir de una de las medidas clave de la legislatura para Cataluña. Sí reivindicó la insistencia de los suyos, incluso si el objetivo marcado no llega a materializarse: «Si finalmente se produce (la nueva financiación), será porque Esquerra lo ha batallado». Aun así, aseguró que ERC «no tiene prisa» para alcanzar los acuerdos, aunque «la sociedad catalana sí la tiene». En este sentido, reprochó al Gobierno y al PSOE que «tiendan a dilatar sus compromisos».

Además del modelo de financiación, según ha proclamado el líder republicano, habrá varios ítems sobre la mesa en el encuentro con Sánchez. Destaca, por ejemplo, la condonación de la deuda del FLA, el consorcio de inversiones en infraestructuras o la recaudación catalana del IRPF. «Entendemos que las negociaciones son de carácter global», ha aseverado. Preguntado sobre la garantía de la ordinalidad en el modelo de financiación, ha respondido que «debe estar garantizada en todos los ámbitos posibles», porque «la sociedad catalana merece mucho más de lo que tiene».

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, este jueves en Barcelona / Europa Press

«Limpiar» el PSOE

El encuentro de Junqueras con Sánchez llega en plena crisis interna del Partido Socialista, arrinconado por los casos de corrupción que afectan a Santos Cerdán y José Luís Ábalos y por las múltiples denuncias de acoso sexual que pesan sobre dirigentes locales y estatales de la formación. Junqueras, en este sentido, sugiere que Sánchez «hable con las fuerzas de tradición democrática» y traslade sus planes para «limpiar de corrupción y acoso sexual» su partido. Reconoce, por otro lado, el rol en el escándalo de la judicatura española, «una especie de tercera cámara legislativa que se llama Tribunal Supremo». Aun así, reprocha a los socialistas que «solo lo descubran cuando les afecta a ellos».