Delcy Rodríguez assumirà la presidència de Veneçuela per la detenció de Maduro

El canvi de règim pel qual frisava l’oposició veneçolana haurà d’esperar, si és que arriba. La vicepresidenta del govern de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha rebut l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Veneçuela d’ocupar la presidència del país davant “l’absència forçada” del mandatari, ara retingut en una presó federal de Brooklyn. En un comunicat, l’alt tribunal del país caribeny ordena Rodríguez “assumir i exercir els deures inherents al càrrec de presidenta de la República Bolivariana de Veneçuela”. Segons diversos mitjans estatunidencs, juraria el càrrec el mateix dilluns, garantint la continuïtat de, com a mínim, part del gabinet chavista que havia establert el cap de l’executiu apressat pels Estats Units.
La de Rodríguez va ser de les primeres reaccions públiques a la desaparició de Maduro després de l’atac aeri sobre Caracas i altres indrets clau de la logística militar veneçolana la matinada de divendres a dissabte. La vicepresidenta va comunicar als mitjans que l’executiu desconeixia la situació del llavors president, i reclamava als Estats Units una “prova de vida” per demostrar que havia estat capturat i es trobava en bon estat de salut. Posteriorment, segons assegurava l’agència Reuters, Rodríguez va ser situada a Rússia, malgrat que el seu equip -inclòs el seu germà, Jorge Rodríguez, que també presideix l’assemblea nacional veneçolana- es trobava a Caracas.
Reconeixement de Trump
L’administració nord-americana va fer un reconeixement inesperat a Rodríguez dissabte a la tarda. En la seva compareixença davant els mitjans al seu resort de Mar-a-Lago, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que Rodríguez formava part d’un “equip de gent que treballa amb el poble de Veneçuela per assegurar-nos que estan bé”. De fet, davant la certesa que seria Rodríguez qui ocuparia la presidència, Trump va comunicar que la vicepresidenta havia mantingut una “llarga conversa” amb el secretari d’Estat, Marco Rubio, a qui va traslladar la disposició completa a treballar amb l’executiu de Washington. “Està disposada a fer tot allò que considerem necessari per fer Veneçuela gran un altre cop”, va sentenciar.
Tot i que Rodríguez ocuparà la presidència, Trump va aclarir que seria la seva administració la que estaria al càrrec de les decisions més rellevants del país “fins que es pugui fer una transició segura”. Va llançar, a més, diversos dards a l’oposició del chavisme, la que més va celebrar la intervenció militar sobre el país. Segons el president, mantenir les autoritats vigents sota el seu comandament serveix per evitar que “algú altre s’apoderi de Veneçuela, que no tingui el bé del país a les seves ments”.
En concret, va dedicar un retret amarg a la líder dretana i Premi Nobel de la Pau 2025, Maria Corina Machado. Segons Trump, seria “molt difícil” que Machado assumeixi el lideratge del país. “No té suports dins el país, ni té el respecte de la població”, va reblar, abandonant un dels perfils que més s’ha assimilat a la seva línia política dins els opositors al govern de Maduro. Machado havia ovacionat el bombardeig des de les seves xarxes socials, arribant a assegurar en una piulada que “L’HORA DE LA LLIBERTAT HA ARRIBAT”.