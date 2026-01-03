Veneçuela exigeix una reunió urgent del consell de seguretat de l’ONU

Una reunió urgent del Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Aquesta és la petició ha fet el govern de Veneçuela a la comunitat internacional després l’atac dels Estats Units a Caracas que ha permès detenir el president Nicolás Maduro. Ho ha fet a través del seu ministre d’Afers exteriors, Yván Gil, que ha informat del registre formal d’aquesta demanda amb l’objectiu d’abordar el que consideren és una “agressió criminal” per part dels EUA. “La República Bolivariana de Veneçuela, sol·licita (…) tingui a bé convocar de manera urgent una reunió d’emergència en la qual es discuteixin els actes d’agressió perpetrats pels Estats Units d’Amèrica contra la República Bolivariana de Veneçuela”, ha plantejat l’ambaixador de Veneçuela davant l’ONU, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, en la missiva oficial.
En aquesta petició, també es demana una condemna d’aquest atac, a més del cessament de les ofensives armades estatunidenques contra Veneçuela i l’adopció de mesures perquè Washington “respongui pels crims d’agressió comesos”. El document denuncia “un conjunt d’atacs armats brutals” dels Estats Units contra instal·lacions civils i militars a Caracas i altres ciutats de Miranda, Aragua i La Guaira. “Tropes especials estatunidenques estan executant atacs en diversos punts del territori nacional amb helicòpters i avions”, s’assegura. El govern veneçolà considera que l’operatiu impulsat per Donald Trump és un “flagrant acte d’agressió, premeditat, reconegut i publicitat que viola flagrantment les disposicions del paràgraf 4 de l’Article 2 de la Carta de les Nacions Unides”, que veta l’ús de la força contra qualsevol Estat.
Les autoritats del país veuen l’ofensiva com un atac “criminal i injustificat” sense precedents en la història veneçolana, més enllà dels atacs del Regne Unit, Alemanya i Itàlia de l’any 1902. Amb aquest moviment, Estats Units -segueix el comunicat- “mostra el seu veritable rostre: es tracta d’una guerra colonial per a destruir la nostra forma republicana de govern, lliurement decidida pel nostre poble i imposar un govern titella que permeti el saqueig dels nostres recursos naturals, entre ells la major reserva de petroli del món”. Caracas adverteix així que es reserva “el dret inherent a la legítima defensa” per protegir la seva població, la seva sobirania i integritat territorial.
Colòmbia i Rússia secunden la petició
Cal recordar que com Colòmbia i Rússia ja s’havien mostrat favorables a la convocatòria d’una sessió d’urgència del Consell de Seguretat de l’ONU després de l’atac nord-americà a Caracas.