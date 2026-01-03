Els Estats Units volen jutjar Maduro com a líder del càrtel “narcoterrorista” Los Soles

El president veneçolà Nicolás Maduro ja es trobaria sota arrest formal dels Estats Units, segons ha assegurat el senador conservador per l’estat de Utah Mike Lee. Lee, que ha citat una conversa directa amb el secretari d’Estat del govern de Donald Trump, Marco Rubio, ha assegurat que el mandatari -segrestat, segons Trump, aquest dissabte per les forces militars nord-americanes en una operació a Caracas- “serà jutjat amb càrrecs criminals als EUA”. En el mateix sentit, Rubio ha recuperat al seu compte personal una publicació al seu compte de Twitter -ara conegut com a X- una piulada en què defensava que Maduro hauria d’arribar davant els tribunals nord-americans “com a líder de l’organització narcoterrorista Los Soles“, un suposat càrtel identificat per la intel·ligència nord-americana als anys 90 amb què vinculen diverses cares conegudes de la política de l’Amèrica Llatina, especialment a Veneçuela.
Així ho ha confirmat també la fiscal general, Pam Bondi, que ha detallat en una publicació al seu compte de Twitter que l’acusació que pesa sobre Maduro és de “narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius i consporació per fer-los servir contra els EUA”.
Cal recordar que Maduro ja va ser acusat formalment per la justícia nord-americana de delictes de corrupció i narcotràfic l’any 2020, encara sota el primer mandat de Donald Trump. Es va arribar a posar una recompensa per a la seva captura, que havia ascendit fins als 50 milions de dòlars en els últims mesos. De fet, el càrtel Los Soles va entrar a la llista nord-americana d’organitzacions terroristes internacionals a mitjan mes de novembre, coincidint amb les primeres operacions de l’exèrcit estatunidenc contra suposades embarcacions carregades d’estupefaents al Pacífic i al Carib. Segons ha avançat Lee, aquestes operacions s’haurien declarat finalitzades un cop capturat Maduro.
“No és el president legítim”
Llavors, Rubio va arribar a assegurar que el suposat càrtel, encara en dubte entre els experts, estava “dirigit per l’il·legítim Nicolás Maduro”, i es dedica a “corrompre les institucions del govern a Veneçuela i és responsable de la violència terrorista d’altres organitzacions, així com el tràfic de drogues als Estats Units i Europa”. Encara abans, quan va anunciar l’augment de la recompensa pel president veneçolà fins a 50 milions de dòlars, Rubio va ser contundent, també en una piulada: “És el líder del cruel càrtel de Los Soles, una organització narcoterrorista que ha pres el control de Veneçuela. Se l’ha de portar davant la justícia”.