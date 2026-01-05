Maduro, emmanillat, és traslladat a un tribunal federal de Nova York

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha estat traslladat aquest dilluns al migdia des del centre de detenció on fins ara estava retingut fins a un tribunal federal de Nova York. Enmig d’un fort dispositiu policial de la DEA el president veneçolà ha estat traslladat al tribunal on serà jutjat sota la supervisió del jutge Alvin K. Hellerstein, un jutge veterà de 92 anys i que gaudeix de l’estatus de sènior des de l’any 2011; un estatus que equival a una mitja jubilació per als jutges federals estatunidencs. Maduro ha estat traslladat enmig d’un desplegament policial de cinema amb helicòpter i amb furgonetes i cotxes policials escortant el president veneçolà i que ha comptat amb la cobertura informativa de les cadenes americanes.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Trump posarà Delcy Rodríguez al capdavant del país i descarta l’entrada al govern de l’oposició veneçolana
L’oposició veneçolana ha viscut un dur cop després de moments de celebració. L’oposició al govern chavista esperava que l’arribada dels americans comportés un canvi de règim al país sud-americà, un canvi que, de moment haurà d’esperar, ja que la vicepresidenta del govern de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha rebut l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Veneçuela d’ocupar la presidència del país. De fet, Rodríguez compta amb la benedicció d’un Trump que des del seu resort de Mar-a-Lago va refermar la número 2 de Maduro dins d’un “equip de gent que treballa amb el poble de Veneçuela per assegurar-nos que estan bé”. “Està disposada a fer tot allò que considerem necessari per fer Veneçuela gran un altre cop”, va afegir Trump.
Qui també va barrar el pas als opositors veneçolans va ser el secretari d’Estat, Marco Rubio, qui va assegurar que no veu per ara viable l’ascens al poder de l’oposició veneçolana liderada per María Corina Machado, o el candidat presidencial opositor veneçolà, Edmundo González. Malgrat aquest beneplàcit del govern americà, Trump ja ha llançat la primera amenaça contra Delcy Rodríguez, ja que ha alerta que si no fa el que toca pagarà un preu molt alt, probablement més alt que Maduro“.