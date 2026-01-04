Trump amenaça la vicepresidenta de Maduro: “Si no fa el que toca, pagarà un preu més alt”

Contundents amenaces de Donald Trump contra la vicepresidenta de Nicolás Maduro. El president dels Estats Units ha avisat Delcy Rodríguez que, si no coopera amb ells, patirà un desenllaç pitjor que el del líder veneçolà, ara retingut en una presó federal de Brooklyn a l’espera de ser jutjat. “Si no fa el que toca pagarà un preu molt alt, probablement més alt que Maduro“, ha dit líder nord-americà en una entrevista amb el mitjà The Atlantic. Cal recordar que Rodríguez ha rebut l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Veneçuela d’ocupar la presidència del país davant “l’absència forçada” del mandatari veneçolà.
Trump ha assegurat que han contactat amb Rodríguez i que s’ha mostrat partidària de cooperar amb els Estats Units, que dissabte van anunciar que a partir d’ara controlaran Veneçuela i n’explotaran el petroli. “Està disposada a fer el que nosaltres pensem que és necessari per fer Veneçuela gran de nou”, ha resumit. En la mateixa entrevista, el president nord-americà ha rebutjat els paral·lelismes entre la captura de Maduro i la invasió nord-americana de l’Iraq de 2003, que també es va fer amb el pretext de derrocar el president del país, Saddam Hussein. Alhora, no ha descartat futures intervencions nord-americanes en altres territoris, com Groenlàndia. “Necessitem Groenlàndia, absolutament”, ha precisat.
Descarten un ascens al govern de l’oposició
Les declaracions del president dels Estats Units tenen lloc només unes hores després que el secretari d’Estat, Marco Rubio, assegurés que no veu per ara viable l’ascens al poder de figures com les de la líder de l’oposició, María Corina Machado, o el candidat presidencial opositor veneçolà, Edmundo González. En una altra entrevista al programa Meet the Press de la cadena NBC, Rubio es mostra optimista amb la resta dels integrants del govern de Maduro i creu que, amb el president fora de l’equació, és possible que millorin les relacions i la cooperació amb el poder actual a Veneçuela. “Esperem veure més compliment i cooperació que abans. Ara hi ha altres persones a càrrec de l’aparell militar i policial a Veneçuela. Hauran de decidir quin rumb prendre. I esperem que triïn un rumb diferent del que va triar Nicolás Maduro. En últim terme, esperem que això condueixi a una transició integral”, ha dit.