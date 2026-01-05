Trump recorda que vol Groenlàndia i fa saltar les alarmes a Dinamarca

L’atac nord-americà contra la sobirania de Veneçuela i la detenció del president veneçolà, Nicolás Maduro, ha fet que s’encenguin les alarmes arreu de la comunitat internacional. Un dels països que veu amb més preocupació el moviment del president dels Estats Units, Donald Trump, és Dinamarca i la regió de Groenlàndia, objecte de desig del president americà. Les alarmes, de fet, han acabat de saltar després que la dona de l’assessor Stephen Miller publiqués un mapa de Groenlàndia amb la bandera dels EUA acompanyat del text “aviat”.
SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026
Un post a les xarxes socials que ha agafat encara més volada després que Trump indiqués que la intervenció a Veneçuela podria no ser la darrera operació militar estatunidenca. “Nosaltres necessitem Groenlàndia. Absolutament”, va assegurar el president nord-americà assenyalant com a motiu de pes que la seguretat del país estatunidenc assegurant que “necessitem Groenlàndia per motius de seguretat nacional. En aquest moment és un lloc molt estratègic, ple de vaixells russos i xinesos”. “Hauran de veure-ho per si mateixos. Jo de veritat que no ho sé (…). Llavors (el passat dissabte) no m’estava referint a Groenlàndia, però necessitem Groenlàndia. Absolutament. La necessitem per a la nostra defensa”, va assenyalar Trump en declaracions recollides per Europa Press.
De fet, Trump es va permetre utilitzar la ironia per etzibar un calbot al país danès assegurant que “per a reforçar la seguretat a Groenlàndia, han afegit un trineu tirat per gossos més”.
Dinamarca demana que Trump deixi d’amenaçar la seva sobirania
Les insinuacions de Trump han fet que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hagués de sortir a parar-li els peus al president nord-americà. Frederiksen va demanar “encaridament” a Trump que posés punt final “a les amenaces” americanes sobre el territori danès. “Insto encaridament als Estats Units que posi fi a les amenaces contra un aliat històricament pròxim i contra un altre país i un altre poble, que han dit molt clarament que no estan en venda”, va etzibar la primera ministra de Dinamarca. A més, Frederiksen va assenyalar que “ja tenim un acord de defensa entre el Regne i els Estats Units que atorga als Estats Units un ampli accés a Groenlàndia i hem invertit significativament en seguretat a l’Àrtic”, motiu pel qual no troba sentit a les pretensions americanes sobre el territori de Dinamarca.
La resposta de la primera ministra no ha estat l’única que ha arribat als Estats Units, ja que l’ambaixador danès als Estats Units, Jesper Moller Sorensen, va respondre a la dona de l’ultranacionalista assessor de la Casa Blanca Stephen Miller, Katie Miller, i va assegurar que “som aliats pròxims i hem de continuar treballant junts com a tal. La seguretat dels Estats Units és també la seguretat de Groenlàndia i Dinamarca”. “Groenlàndia ja forma part de l’OTAN. El Regne de Dinamarca i els Estats Units col·laboren per a garantir la seguretat a l’Àrtic, i el Regne de Dinamarca ha intensificat significativament els seus esforços de seguretat a l’Àrtic”, va afegir.