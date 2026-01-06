Set països europeus -França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, el Regne Unit i Dinamarca- defensen que només Groenlàndia i Dinamarca poden decidir el futur de l’illa de l’Àrtic. Ho han fet davant l’afany imperialista de Donald Trump, que fa temps que amenaça de prendre el control de Groenlàndia. Les darreres hores, l’assessor de Trump, Stephen Miller, ho ha justificat així: “Som una superpotència. I amb el president Trump, ens comportem com a tal”.
“Groenlàndia pertany al seu poble. Correspon únicament a Dinamarca i a Groenlàndia decidir sobre les qüestions que concerneixen Dinamarca i Groenlàndia”, es llegeix en el comunicat, en el qual els líders dels set països europeus recorden que Dinamarca -inclòs el territori autònom de Groenlàndia- forma part de l’OTAN. Entre els signants del text hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de França, Emmanuel Macron, i la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni.
Respectar “la sobirania, la integritat territorial i la inviabilitat de les fronteres”
França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, el Regne Unit i Dinamarca asseguren que per a l’Aliança Atlàntica la regió àrtica “és una prioritat clau” i els aliats europeus estan intensificant els esforços per incrementar la seva presència, activitats i inversions per “mantenir l’Àrtic segur i dissuadir els adversaris”. I afegeixen que aquesta fita s’ha d’aconseguir “de manera col·lectiva, en coordinació amb els aliats de l’OTAN, inclosos els EUA”, respectant sempre els principis de la Carta de les Nacions Unides, entre els quals citen “la sobirania, la integritat territorial i la inviabilitat de les fronteres”. “Són principis universals i no deixarem de defensar-los”.
En el comunicat, els set països europeus afirmen que els EUA són “un soci essencial” com a aliat de l’OTAN i a través de l’acord de defensa signat entre Dinamarca i el país nord-americà l’any 1951.
Preocupació després de la detenció de Maduro
Però més enllà d’aquestes paraules, la preocupació a Europa és màxima, sobretot després la intervenció armada dels EUA a Veneçuela, que va acabar amb la detenció del dictador Nicolás Maduro i de la seva dona i el seu trasllat a Nova York. Precisament, sobre Veneçuela Trump ha dit que no té intenció de convocar unes eleccions de manera immediata a Veneçuela. “Primer hem d’arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. És impossible que la gent pugui votar”, ha dit en una entrevista a la cadena NBC.