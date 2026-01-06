El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sacsejat radicalment l’escenari geopolític internacional. Des del segrest del president veneçolà, Nicolás Maduro, el magnat republicà ja ha fet declaracions d’intencions sobre altres regions i països que l’interessen. Un dels casos més clars és Groenlàndia, una de les seves croades personals. Les alarmes, de fet, van acabar de saltar després que la dona de l’assessor Stephen Miller publiqués un mapa de Groenlàndia amb la bandera dels EUA acompanyat del text “aviat”. Una paraula que encara agafa més pes després que el mateix Trump assegurés que “necessita” Groenlàndia “per motius de seguretat nacional”, ja que és un punt estratègic clau on, en aquests moments -segons assegura- “hi ha vaixells russos i xinesos”.
Les amenaces de l’administració nord-americana han despertat la reacció d’algunes personalitats, com la islandesa Björk. A través d’una publicació a les seves xarxes socials, la reputada cantant ha fet una crida a la independència de Groenlàndia -que depèn administrativament de Dinamarca- per mantenir la seva identitat territorial: “Dono el meu suport a tots els groenlandesos en la seva lluita per la independència. Els islandesos estem alleugerits perquè vam aconseguir trencar amb els danesos el 1944”, assevera Björk, que explica que gràcies a la independència ara els seus fills poden parlar la seva llengua.
i wish all greenlanders blessing in their fight for independence— björk (@bjork) January 5, 2026
icelanders are extremely relieved that they managed to break from the danish in 1944 ,
we didnt loose our language ( my children would be speaking danish now )
and i burst with sympathy for greenlanders ,… pic.twitter.com/UgbKOx6E3A
Crítiques al “colonialisme”
En la mateixa publicació, la reputada cantant islandesa també ha recordat els “horrors” del colonialisme, especialment pels paral·lelismes que existeixen entre Islàndia i Groenlàndia. Uns “colonialismes” que els islandesos van superar declarant-se un estat independent, i que els groenlandesos no deixaran de patir si cauen en mans dels nord-americans: “La possibilitat que els meus companys groenlandesos passin d’un cruel colonitzador a un altre és massa brutal per imaginar”, assevera Björk. La solució, per a la cantant, és clara: declarar la independència.