Dinamarca ha decidit augmentar la presència militar a Groenlàndia davant d’un possible atac dels EUA. Ja fa mesos que el president nord-americà, Donald Trump, diu que es vol quedar l’illa de l’Àrtic. Una possibilitat que ha posat sobre la taula és comprar-la, però també ha amenaçat de fer ús de la força i annexionar-la. Groenlàndia és un territori autònom que pertany a Dinamarca, estat membre de la Unió Europea i un dels fundadors de l’OTAN.
En un comunicat emès aquest dimecres, el ministeri de Defensa danès i el ministeri d’Exteriors de Groenlàndia han dit que “les tensions geopolítiques s’han estès a l’Àrtic. Per tant, el govern de Groenlàndia i el ministeri de Defensa de Dinamarca han decidit continuar amb la intensificació de les activitats de l’exèrcit danès a Groenlàndia, en estreta cooperació amb els aliats de l’OTAN”.
Hores més tard, el ministre d’Exteriors de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ha mantingut una reunió amb el govern nord-americà. A la sortida ha reconegut que hi ha un desacord de base, però ha posat l’èmfasi en cal respectar la sobirania territorial.
“Enfortir la presència” de l’Aliança Atlàntica a la zona
La idea és “enfortir la presència” de l’Aliança Atlàntica a la zona, “en benefici de la seguretat europea i transatlàntica”, han indicat els governs de Dinamarca i Groenlàndia. La mesura “es traduirà en el futur pròxim” en “una presència militar composta per aeronaus, vaixells i soldats, inclosos els dels aliats de l’OTAN”, ha remarcat el ministeri d’Exteriors danès.
La UE ajudarà l’illa en cas d’atac dels EUA
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha rebutjat especular sobre un possible atac dels EUA, però ha assegurat que la UE ajudarà l’Illa en cas que Trump faci ús de la força. “Per a mi, és important que Groenlàndia sàpiga que la respectem i que pot comptar amb nosaltres”. La presidenta de la Comissió Europea ha reiterat que Brussel·les manté un contacte “constant” amb Dinamarca i ha fet valdre que la seguretat de l’Àrtic “és també, sense dubte, una qüestió de seguretat europea”.
En un missatge a les seves xarxes socials, Trump ha tornat a llençar amenaces i ha justificat que els EUA necessiten Groenlàndia per la seva seguretat. “És vital”, ha assegurat el republicà. “L’OTAN hauria de liderar el camí perquè ho aconseguim. Si no ho fem nosaltres, ho faran Rússia o la Xina. I això no passarà!”, ha afegit. Per a Trump, “l’OTAN es tornaria més eficaç amb Groenlàndia en mans dels Estats Units. Qualsevol cosa que no sigui aquesta, és inacceptable”.