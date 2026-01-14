Dinamarca ha decidido aumentar la presencia militar en Groenlandia ante un posible ataque de EE.UU. Hace meses que el presidente estadounidense, Donald Trump, dice que quiere quedarse con la isla del Ártico. Una posibilidad que ha puesto sobre la mesa es comprarla, pero también ha amenazado con usar la fuerza y anexarla. Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, estado miembro de la Unión Europea y uno de los fundadores de la OTAN.

En un comunicado emitido este miércoles, el ministerio de Defensa danés y el ministerio de Exteriores de Groenlandia han dicho que «las tensiones geopolíticas se han extendido al Ártico. Por lo tanto, el gobierno de Groenlandia y el ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del ejército danés en Groenlandia, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN».

Horas más tarde, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ha mantenido una reunión con el gobierno estadounidense. A la salida ha reconocido que hay un desacuerdo de base, pero ha puesto el énfasis en que se debe respetar la soberanía territorial.

«Reforzar la presencia» de la Alianza Atlántica en la zona

La idea es «reforzar la presencia» de la Alianza Atlántica en la zona, «en beneficio de la seguridad europea y transatlántica», han indicado los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia. La medida «se traducirá en el futuro próximo» en «una presencia militar compuesta por aeronaves, barcos y soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN», ha remarcado el ministerio de Exteriores danés.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso del estado de la Unión / Parlamento Europeo

La UE ayudará a la isla en caso de ataque de EE.UU.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado especular sobre un posible ataque de EE.UU., pero ha asegurado que la UE ayudará a la Isla en caso de que Trump haga uso de la fuerza. «Para mí, es importante que Groenlandia sepa que la respetamos y que puede contar con nosotros». La presidenta de la Comisión Europea ha reiterado que Bruselas mantiene un contacto «constante» con Dinamarca y ha valorado que la seguridad del Ártico «es también, sin duda, una cuestión de seguridad europea».

En un mensaje en sus redes sociales, Trump ha vuelto a lanzar amenazas y ha justificado que EE.UU. necesita Groenlandia por su seguridad. «Es vital», ha asegurado el republicano. «La OTAN debería liderar el camino para que lo logremos. Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China. ¡Y eso no va a pasar!», ha añadido. Para Trump, «la OTAN se volvería más eficaz con Groenlandia en manos de los Estados Unidos. Cualquier cosa que no sea esta, es inaceptable».