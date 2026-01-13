Un fantasma recorre Europa y es la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre territorio europeo. Las pretensiones del presidente estadounidense de anexar Groenlandia -territorio que pertenece a Dinamarca, estado miembro de la Unión Europea y uno de los fundadores de la OTAN- ponen en alerta a los altos cargos de Europa. De hecho, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha alertado a Trump y sus sueños expansionistas y ha recordado que Europa se está «preparando» ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos. En declaraciones recogidas por la ACN, Kallas no ha querido dar detalles sobre las medidas o la hoja de ruta que están preparando los estados europeos y ha señalado que «tenemos discusiones. También sobre cuáles son las herramientas a nuestra disposición […] Pero, no estamos preparando nada públicamente».

Las declaraciones ‘defensivas’ de Kallas para proteger Groenlandia de los intereses imperiales de Trump han sido respaldadas por el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, quien ha asegurado que una intervención, ataque o anexión de Trump sobre Groenlandia supondría un punto de inflexión en la OTAN, ya que se generaría una situación «sin precedentes» dentro del tratado atlántico. «Lo mínimo que podemos decir es que sería una situación sin precedentes en la historia de la OTAN y en la historia de cualquier alianza de defensa del mundo, motivo por el cual nos estamos preparando y debatiendo alternativas y diferentes opciones, pero nada en público», ha señalado Pistorius.

Las relaciones entre Europa y Estados Unidos están deterioradas

La administración Trump, bajo el lema MAGA (Make America Great Again) hace tiempo que desenterró el hacha de guerra con la Unión Europea y la crisis más grande abierta durante este nuevo mandato del magnate americano fue la crisis de los aranceles. Los tira y afloja entre Europa y Estados Unidos han sido un continuo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y Kallas ha admitido que actualmente las relaciones con Washington «no son tan buenas como eran».

Macron, Rutte, Merz y Trump en la foto de familia de la cumbre de la OTAN / Kay Nietfeld/DPA

Kallas ha admitido que las relaciones con Washington «no son tan buenas como eran». La alta representante de la Unión Europea ha confirmado que las relaciones se han deteriorado, pero ha vuelto a extender la mano al presidente americano asegurando que los Estados Unidos son un «aliado indispensable». Kallas ha querido restar importancia a este deterioro de la relación entre el Viejo Continente y los Estados Unidos, y ha señalado que «en todas las alianzas hay momentos de desacuerdo, pero Europa no tirará por la borda 80 años de relaciones transatlánticas. Desde Gaza hasta la lucha contra el ISIS, pasando por las prácticas económicas coercitivas de China, Europa y los Estados Unidos son más fuertes cuando actúan conjuntamente».