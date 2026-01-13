Donald Trump sigue avivando el fuego en casi todo el mundo. A través de una publicación en su red social (Truth Social), el presidente de Estados Unidos ha instado a los manifestantes iraníes a «mantener las protestas y tomar las instituciones». «¡Patriotas iraníes, continúen protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio» ha señalado Trump.

De hecho, el presidente estadounidense ha echado más leña al fuego y ha asegurado que ha cancelado «todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que termine el asesinato sin sentido de los manifestantes», una frase que terminó con una advertencia y declaración de intenciones: «La ayuda está en camino. MIGA!!!», haciendo una clara alusión al lema trumpista Make America Great Again (MAGA), pero sustituyendo la A de América por la I de Irán.

Trump anuncia aranceles del 25% a las importaciones de países con relaciones comerciales con Irán

El presidente de Estados Unidos ha ido un paso más allá y ha anunciado que impondrá un arancel del 25% a las importaciones de todos los países «que mantengan relaciones comerciales» con Irán. En otra publicación hecha en Truth Social el presidente estadounidense ha señalado que «con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. La presente orden es definitiva y concluyente».

Así, Trump pone más presión sobre Irán y comienza la guerra económica con el país islámico tras la ola de protestas que sacude al país y presiona también a los socios de Teherán para romper las relaciones comerciales con Irán o exponerse a sanciones por mantener las buenas relaciones con el ‘régimen de los ayatolás’.

Se calcula que las protestas en el país han causado cerca de 600 víctimas mortales y los detenidos se aproximan a los 10.000, según informan diversas entidades a favor de los derechos humanos.