«Lo estamos haciendo tan bien que tal vez no debería haber elecciones». Donald Trump comienza a decir abiertamente las partes ocultas de su discurso. En una reciente entrevista con la agencia Reuters, y en medio de una de las crisis de popularidad más profundas que ha sufrido nunca un presidente de Estados Unidos, Trump ha vuelto a amenazar el proceso electoral. Faltan solo 10 meses para unas elecciones clave; unas midterms en el Congreso, el Senado y varios altos cargos estatales y municipales que podrían condenar su administración si pierde las mayorías en el legislativo. El comandante en jefe ya había insinuado su aversión hacia los procesos electorales en otra ocasión: a principios de año, en un discurso dirigido a los congresistas republicanos, cuestionó la legitimidad del Partido Demócrata para ejercer cualquier cargo electivo, hasta el punto de que «ni siquiera deberían presentarnos a elecciones contra esta gente«. La oposición reaccionó de inmediato, y su equipo moderó las declaraciones, asegurando que «solo estaba bromeando»; aunque, como con tantas otras declaraciones salidas del Despacho Oval, los conservadores buscan dejar un sedimento en la opinión pública que les permita trascender los límites que deja el supuestamente estricto sistema de equilibrios y fiscalización del gobierno de Estados Unidos. Una estrategia continuada, presente en cada paso de los primeros 365 días de la nueva era Trump, la que debe «devolver la Edad Dorada de Estados Unidos».

El segundo mandato de Trump, aún más que el primero, ha hecho buena la máxima de su estratega en jefe, el ideólogo del movimiento MAGA, Steve Bannon. En una entrevista con la CNN antes de la pandemia, Bannon reveló que la política de hechos consumados de la Casa Blanca era también una táctica comunicativa: un blitzkrieg de discurso, en el que el presidente domina un ciclo de noticias con una medida explosiva que deja a la oposición desconcertada. Tanto que, antes de que hayan podido preparar una reacción, ya ha propuesto otra política descabellada, o ha hecho una nueva declaración incendiaria. «Así siempre los dominamos, siempre van a remolque«, postulaba.

En solo un año, el Despacho Oval ha iniciado una guerra comercial con todo el mundo, prohibiendo de facto durante semanas todo el comercio con China; ha propuesto convertir la Franja de Gaza en un resort para mega ricos; ha enviado la guardia nacional a ocupar ciudades gobernadas por demócratas; ha ordenado deportaciones de ciudadanos estadounidenses a una macro prisión de El Salvador controlada por el también autoritario Nayib Bukele y, finalmente, se ha propuesto anexionarse -por la vía del negocio o de la fuerza- Groenlandia. En una entrevista más reciente, en esta ocasión con The Economist, Bannon lo ha dejado claro: no tienen ninguna intención de detenerse, incluso si esto supone aniquilar el mandato constitucional que impide a cualquier presidente ocupar el cargo durante más de dos términos. «Hay un plan para que se presente en 2028. Estamos en la Era de Trump, y está lejos de terminar«, ha declarado.

Macron, Rutte, Merz y Trump en la foto de familia de la cumbre de la OTAN / Kay Nietfeld/DPA

El huracán de decretos

La táctica trumpista fue cristalina en la primera hora de su mandato. Justo después de una toma de posesión especialmente grandilocuente, en la que insistió que bajo su mano el país volvería a la edad dorada de su país, el presidente firmó una avalancha de órdenes ejecutivas de alta carga ideológica, como la retirada de los EE.UU. de los Acuerdos de París para la lucha contra la emergencia climática o de la Organización Mundial de la Salud, dos decretos marcadamente insertos en el rechazo a las regulaciones y las agendas de sostenibilidad que sí aceptaban sus predecesores. También abrió vía para que las empresas petroleras aceleraran la producción de crudo, a través de técnicas tan cuestionadas como el fracking. Quemar petróleo, conducir un 4×4 y evitar las vacunas, todo ello para ofuscar las artimañas de los enemigos internacionales. «Todo el mundo ha tomado el pelo a Estados Unidos. Esto no volverá a pasar nunca más», espetó desde el atril de la Casa Blanca.

Los primeros meses del mandato también estuvieron marcados por una camaradería que parecía destinada a prolongarse todo el mandato: la amistad con el magnate tecnológico Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que se ha inclinado incrementalmente a la extrema izquierda en la última década. De hecho, la gran imagen del primer día de la segunda era Trump fue la de Musk, en una atención al público previa al nombramiento, haciendo un saludo nazi, entre vítores de los asistentes. Durante cuatro meses, Musk ejecutó otra de las polémicas órdenes ejecutivas de Trump, la dedicada a los recortes de gasto público y de los programas de inclusión para personas migrantes, mujeres y colectivos vulnerables -las conocidas como políticas DEI-. El pretoriano mandó sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una broma interna sobre una criptomoneda -la dogecoin– que se convirtió en un meme, al tiempo que se convirtió en el escudo de muchos grupos reaccionarios de internet. Según las estimaciones de los medios estadounidenses, el tsunami dejó sin trabajo a unos 220,000 trabajadores públicos a todas las escalas administrativas. La palanca Musk duró poco, y solo unas semanas después, varios tribunales ordenaron al gobierno federal que devolviera el trabajo a cerca de 30,000 empleados -una cifra que ha ido creciendo desde entonces-. La relación de ambos caducó rápidamente, cuando el proteccionismo económico de Trump amenazó el balance económico de las empresas del sudafricano.

La guerra comercial

El 2 de Abril del 2025 debía quedar grabado en la mente de los norteamericanos, en palabras del presidente, como el Día de la liberación. En una rueda de prensa en el jardín de la Casa Blanca, Trump declaró la guerra comercial al mundo, con unos aranceles que, en reacciones inmediatas, economistas y politólogos del país describieron como «increíblemente estúpidos». Los aranceles aparecieron, en primera instancia, como una palanca para doblegar la voluntad de los gobiernos mexicano y canadiense, los otros dos miembros del espacio de libre comercio USMCA, que agrupa toda América del norte. La tesis de Trump era que las fronteras abiertas con sus vecinos al norte y sur estaban facilitando la entrada de traficantes de drogas, concretamente de fentanilo, a las principales ciudades del país. Así, amenazó a ambas presidencias -con el ya exprimer ministro Justin Trudeau y la presidenta Claudia Sheinbaum al frente- de implementar aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de sus mercados si no detenían esta sangría de estupefacientes.

La amenaza, sin embargo, no tardó en extenderse al resto del planeta, con Europa, China y otros entornos especialmente productivos en el centro de la diana. En aquella rueda de prensa celebrada el 2 de abril, Trump mostró una propuesta arancelaria sui generis: la primera cifra del impuesto correspondía, exactamente, con la mitad del déficit comercial que los EE.UU. acumulaba con cada uno de los actores implicados. «¡Por eso parecían completamente falsos!», exclamaba entonces el consultor político y fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer. Una frontera fiscal en las aduanas estadounidenses, sin embargo, fue suficiente para hacer claudicar a la mayoría de gobiernos occidentales, hasta el punto de que los aliados más afectados, como la UE, se entregaron completamente a las exigencias del presidente.

A finales del pasado mes de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó un tratado con Trump en el campo de golf de Turnberry, propiedad de su familia -una foto buscada, humillante para la líder de los 27, que muestra que el mandatario estadounidense juega en casa también cuando se acerca a Europa- que el experto Roger Medina calificó en Món Economia de «desequilibrado» y «humillante» para los mercados comunitarios. Europa cedió en inversiones prioritarias, se avino a priorizar a Estados Unidos como comprador de materias primas, y se comprometió a gastar miles de millones en su sector energético. La tendencia se repitió con el Reino Unido, Japón y tantos otros. La victoria sin paliativos que experimentó entonces le ha dejado en una posición de dominio, hasta el punto de que los aranceles se han convertido en un arma arrojadiza contra cualquiera que le enfrente. Este mismo martes, Trump ha amenazado al presidente francés, Emmanuel Macron, con una tasa del 200% a las importaciones de vinos tranquilos y espumosos del país, el sector alimentario clave de la economía gala, si este no se presentaba a la mesa de paz que está conformando en Gaza -y que incluye elementos del calibre del presidente ruso, Vladímir Putin, o el líder bielorruso Aleksandr Lukashenko-.

🚨🇺🇸 Armed Minnesota Man Guards His Neighborhood from ICE. pic.twitter.com/ob4BuqrSCh — ★★★ Pamphlets ★★★ (@PamphletsY) January 18, 2026

El terror de ICE

En términos de política interior, Trump ha protagonizado la ofensiva contra la inmigración más agresiva que ha llevado a cabo el país en las últimas décadas. A todos los efectos, el presidente ha logrado eliminar los procesos judiciales regulados para las personas migradas. El caso más sonado fue el del salvadoreño Abrego Garcia, que fue deportado sin juicio ni cargos criminales a una macro prisión de su país de procedencia en mayo de 2025, y no ha sido aún rescatado a pesar de las sucesivas órdenes judiciales que han reclamado a Trump que «facilite su regreso». La agresión contra la población extranjera, sin embargo, ha escalado con aún más fuerza en las últimas semanas, hasta el punto de que se han visto asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses por no seguir las órdenes de los agentes de la policía migratoria, el cuerpo conocido como ICE (Immigrations and Customs Enforcement). A principios de enero, sin ir más lejos, un agente asesinó a Renee Nicole Good, una poeta y activista que fue tiroteada por un paramilitar armado en la calle de Minneapolis, la capital del estado de Minnesota. Desde esta agresión, el ambiente confrontacional se ha agravado, hasta el punto que en las redes han comenzado a proliferar los videos de patrullas armadas para enfrentarse a los agentes antiinmigración.

La ‘doctrina Donroe’

La única piedra en el zapato que le ha quedado a Trump en términos comerciales ha sido China. A diferencia del resto de potencias globales, el gobierno de Xi Jinping no claudicó y, a pesar de su célebre pragmatismo, se enfrentó de cara a la Casa Blanca con aranceles recíprocos a escalas inauditas. En el punto más alto de la crisis comercial, Pekín y Washington se apuntaban con tarifas a las exportaciones del 200%, eliminando efectivamente cualquier tipo de negocio entre los dos países. Las aguas se han calmado, especialmente a instancias de las empresas tecnológicas, que necesitan el mercado chino para vender algunos de los productos centrales de sus catálogos -como la industria del microchip, que vive en buena medida de la incapacidad del ejecutivo de Xi de poner las bases de una microelectrónica soberana-.

El duelo bajo el sol con China, sin embargo, forma parte de la estrategia de Trump. A mediados de 2025, de hecho, se conoció su estrategia de seguridad nacional, un documento que suelen compilar todas las administraciones para delinear el rol de los EE.UU. internamente y de cara al mundo. En él, los pensadores detrás del caudillo -muchos de ellos agrupados alrededor de la ultraconservadora Heritage Foundation, autora del conocido como Project 2025, una hoja de ruta para «consolidar el poder a favor de la derecha»- dibujan el mundo que imagina la Casa Blanca: como confirmaban los expertos consultados por El Món, se trata de un sistema de bloques; un planeta dividido en regiones, cada una dominada por un hegemón local alrededor del cual giran todos los demás actores. Los EE.UU., en este programa, son los «matones del barrio» en la región que llaman «hemisferio occidental»; y que va, esencialmente, desde Groenlandia hasta el Cabo de Hornos.

el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / EP

Según los analistas geopolíticos, es esta la clave en la que se deben pensar los últimos movimientos del presidente. El bombardeo sin autorización del Congreso sobre Caracas y el secuestro y deposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sirvió para «mantener a raya a los rebeldes», y destruir las crecientes relaciones comerciales y políticas del país caribeño con China. La alianza entre Maduro y Xi amenazaba pilares clave del dominio estadounidense sobre su territorio, como la exclusividad del dólar como moneda de intercambio en los mercados energéticos y de materias primas. Groenlandia, por su parte, garantiza el acceso al Ártico, que podría ofrecer en un futuro no muy lejano una autonomía total en términos de tierras raras, dado que el deshielo provocado por la emergencia climática libera cada vez más yacimientos de un auténtico tesoro mineral para sectores como la alta tecnología o la Inteligencia Artificial. Es sobre este telón de fondo que Trump encara un segundo año de mandato que se volverá crucial, y que decidirá, aún con urnas, si su proyecto político es viable a medio plazo en la democracia liberal más antigua de Occidente.