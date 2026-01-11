Después de detener al presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, y amenazar con quedarse con la Isla de Groenlandia, Donald Trump ha puesto ahora el foco en Irán. El presidente de EE. UU. no descarta atacar el país para «liberarlo», ha subrayado Trump en la plataforma Truth Social. Desde hace días, manifestantes contrarios al régimen iraní han salido a las calles y las ONG piensan que más de un centenar de personas han muerto.

«Irán busca la libertad, quizás como nunca. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump», ha amenazado el máximo mandatario estadounidense. La respuesta de Irán no se ha hecho esperar y el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha asegurado que contraatacará si «si Estados Unidos lanza un ataque militar» para alentar las protestas y podría declarar como «objetivos legítimos» a Israel y las bases de EE. UU. en la región.

Hundimiento de la moneda nacional, el rial

Según recoge Europa Press, Irán lleva una semana de manifestaciones que estallaron con el hundimiento de la moneda nacional, el rial, y que han terminado degenerando en disturbios. El gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, ha acusado en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar el estallido de violencia.

Una columna de humo en la capital de Irán, Teherán, después de un ataque israelí / Europa Press/Contacto/Shadati

El portal especializado NetBlocks ha afirmado que Irán sufre desde hace unas 48 horas cortes generalizados de Internet. Estos cortes habrían sido reconocidos por el gobierno iraní para detener la «desinformación nociva» para la seguridad del estado, informa Europa Press.

Al menos 115 personas muertas

La ONG HRANA dice que han muerto al menos 115 personas en los disturbios que comenzaron el fin de semana pasado, de los cuales 37 son efectivos de seguridad, mientras que otras siete personas son menores de edad. La mayoría de las muertes han sido causadas por disparos. Las mismas fuentes indican que el número de detenidos supera las 2.600 personas.