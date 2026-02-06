Los Estados Unidos pide que sus ciudadanos salgan de Irán «ahora»

Las tensiones en Oriente Medio siguen aumentando y ahora los Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos que residen en Irán que abandonen el país «ahora» o que busquen refugio ante la posibilidad de que las autoridades iraníes puedan intensificar las medidas de seguridad durante la jornada en la que los dos países se reunirán en Omán para iniciar conversaciones sobre el programa nuclear del país islámico. Tal como ha recogido Europa Press, la Embajada virtual de los Estados Unidos en Irán ha pedido que los ciudadanos estadounidenses salgan del país lo antes posible: «Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense». Además, las autoridades americanas piden que los ciudadanos estadounidenses tengan preparados planes de evacuación y refugio en caso de no poder salir del país, eviten circular por zonas donde estén previstas manifestaciones contra el régimen iraní y mantengan un «perfil bajo».

Un posible aumento de la seguridad iraní, el motivo del aviso

Las autoridades norteamericanas, a las puertas de una reunión entre los dos países en Omán para tratar el programa nuclear del estado iraní, alertan a sus ciudadanos que Teherán podría recurrir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet para paliar posibles protestas por parte de los opositores al régimen iraní.

Vista panorámica de Teherán, la capital de Irán / Europa Press/Contacto/Sha Dati

De hecho, desde los Estados Unidos alertan que podría cancelar e interrumpir vuelos «con poca antelación» y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no acudan a los aeropuertos, ya que «los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán» en las terminales iraníes. Ante esta situación, la embajada norteamericana pide que si los ciudadanos estadounidenses optan por salir de Irán lo hagan a través de los pasos fronterizos entre Irán y Armenia y Turquía, y recomienda no tomar las carreteras que conectan el régimen de Teherán con Turkmenistán, un país que requiere un permiso «especial» a los ciudadanos norteamericanos, ni el paso fronterizo con Azerbaiyán, ya que tiene cerrado el paso al «tráfico regular».