Els Estats Units demana que els seus ciutadans marxin de l’Iran “ara”

Les tensions a l’Orient Mitjà segueixen pujant de to i ara els Estats Units ha demanat als seus ciutadans que resideixen a l’Iran marxin del país “ara” o que busquin refugi davant la possibilitat que les autoritats iranianes puguin intensificar les mesures de seguretat durant la jornada en la qual els dos països es reuniran a Oman per encetar converses sobre el programa nuclear del país islàmic. Tal com ha recollit Europa Press l’Ambaixada virtual dels Estats Units a l’Iran ha demanat que els ciutadans estatunidencs marxin del país com més aviat millor: “Surti de l’Iran ara. Tingui un pla per a sortir de l’Iran que no depengui de l’ajuda del Govern estatunidenc”. A més, les autoritats americanes demanen que els ciutadans estatunidencs tingui preparats plans d’evacuació i refugi en cas de no poder sortir del país, evitin circular per zones on estiguin previstes manifestacions contra el règim iranià i que mantinguin un “perfil baix”.
Un possible augment de la seguretat iraniana, el motiu de l’avís
Les autoritats nord-americanes, a les portes d’una reunió entre els dos països a l’Oman per tractar programa nuclear de l’estat iranià, alerten els seus ciutadans que Teheran podria recórrer al tancament de carreteres, interrupcions en el transport públic i el bloqueig de l’accés a xarxes mòbils i internet per pal·liar possibles protestes per part dels contraris al règim iranià.
De fet, des dels Estats Units alerten que podria cancel·lar i interrompre vols “amb poca antelació” i recomana als ciutadans estatunidencs que no acudeixin als aeroports, ja que “els ciutadans estatunidencs corren un risc significatiu de ser interrogats, arrestats i detinguts a l’Iran” a les terminals iranianes. Davant d’aquesta situació l’ambaixada nord-americana demana que si els ciutadans estatunidencs opten per marxar de l’Iran ho facin a través dels passos fronterers entre l’Iran i Armènia i Turquia, i recomana no agafar les carreteres que connecten el règim de Teheran amb el Turkmenistan, un país que demana un permís “especial” als ciutadans nord-americans, ni el pas fronterer amb l’Azerbaidjan, ja que té tancat el pas al “trànsit regular”.