Després de detenir el president de Veneçuela, el dictador Nicolás Maduro, i amenaçar de quedar-se l’Illa de Groenlàndia, Donald Trump ha posat ara el focus amb l’Iran. El president dels EUA no descarta atacar el país per “alliberar-lo”, ha subratllat Trump a la plataforma Truth Social. Des de fa dies, manifestants contraris al règim iranià han sortit als carrers i les ONG pensen que més d’un centenar de persones han mort.
“L’Iran busca la llibertat, potser com mai. Els Estats Units està llest per ajudar! President Donald J. Trump”, ha amenaçat el màxim mandatari nord-americà. La resposta de l’Iran no s’ha fet esperat i el president del parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, ha assegurat que contraatacarà si “si els Estats Units llança un atac militar” per encoratjar les protestes i podria declarar com a “objectius legítims” a Israel i les bases dels EUA a la regió.
Enfonsament de la moneda nacional, el rial
Segons recull Europa Press, l’Iran fa una setmana que viu una setmana de manifestacions que van esclatar amb l’enfonsament de la moneda nacional, el rial, i que han acabat degenerant en disturbis. El govern iranià, que va admetre en el seu moment els motius originals de les manifestacions, ha acusat en els últims dies als Estats Units i els seus aliats de provocar l’esclat de violència.
El portal especialitzat NetBlocks ha afirmat que l’Iran pateix des de fa unes 48 hores talls generalitzats d’Internet. Aquests talls haurien estat reconeguts pel govern iranià per aturar la “desinformació nociva” per a la seguretat de l’estat, informa Europa Press.
Almenys 115 persones mortes
L’ONG HRANA diu que han mort almenys 115 persones en els aldarulls que van començar el cap de setmana passat, dels quals 37 són efectius de seguretat, mentre que altres set persones són menors d’edat. La majoria de les morts han estat causades per trets. Les mateixes fonts indiquen que el nombre de detinguts supera les 2.600 persones.