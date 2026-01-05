El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, s’ha declarat innocent de tots els càrrecs pels quals se l’acusa davant el tribunal federal de Nova York després d’haver estat capturat per l’exèrcit nord-americà fa dos dies: “Soc innocent. No soc culpable de res del que s’ha esmentat aquí”, ha declarat el cap d’Estat veneçolà, que ha afegit que és un “home decent”, així com el president del seu país. “Em van capturar a la meva casa a Caracas, Veneçuela”, ha denunciat durant el seu torn de paraula a la cort. La dona de Maduro, la primera dama Cilia Flores, s’ha declarat també “no culpable, completament innocent”. Tots dos, vestits amb uniformes foscos de presó, han estat asseguts a un seient de separació.
La compareixença davant el tribunal federal del districte sud de Nova York ha començat a les sis de la tarda -hora espanyola- i ha durant poc menys d’una hora. L’audiència ha estat encapçalada pel jutge federal veterà Alvin Hellerstein, de 92 anys i confirmat al lloc el 1998, durant el mandat de Bill Clinton. Els respectius equips legals del president veneçolà i la seva dona han indicat que “en aquest moment” no sol·licitaran la llibertat condicional. L’advocat de Maduro ha informat el jutge que té “alguns problemes de salut que requeriran atenció”, mentre que el de Flores ha denunciat que va sofrir “lesions importants durant el seu segrest”. Maduro ha contractat com el seu advocat defensor en el procés penal a Nova York al reconegut penalista Barry Pollack, qui va representar durant diversos anys al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, i va aconseguir-ne la llibertat.
Les acusacions contra Maduro
Els Estats Units van intervenir el passat 3 de gener en una actuació sense precedents per capturar el president veneçolà. L’acusen de càrrecs de conspiració narco-terrorista, segons el plec de càrrecs, que cita el Títol 21 Secció 960a del Codi Penal dels Estats Units. El plec recull també un càrrec de “fabricació, distribució o lliurament d’una substància controlada”. En concret es refereix a la possessió de cinc quilograms d’una substància amb una quantitat detectable de cocaïna. Així mateix, Maduro també està acusat de conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per a possessió de metralladores o artefactes destructius. Davant aquesta situació, els Estats Units han detingut el president veneçolà i asseguren que, de moment, s’encarregaran del control del país.