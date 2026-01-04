Sánchez assenyala la “internacional ultradretana” per l’atac dels EUA a Veneçuela

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, inclou l’atac de dissabte a Veneçuela i l’empresonament del líder chavista Nicolás Maduro dins la línia estratègica de la “internacional ultradretana” que situa com el seu enemic a batre. En una carta a la militància del PSOE, Sánchez ha “condemnat amb rotunditat” l’operació ordenada pel president dels Estats Units, Donald Trump, i la fa servir per reivindicar-se enfront les dretes. La intervenció nord-americana al Carib, ressenya, “recorda com és d’important tenir un govern que advoqui i defensi, sempre i on sigui, el dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes”.
En aquest sentit, el líder de l’executiu ha acusat Trump i els seus aliats a Europa de buscar “tornar al passat terrible del qual va costar més d’un segle sortir”. “Semblen voler persuadir-nos que la pau i el progrés ha passat”, ha lamentat, tot lligant els “retrocessos” democràtics que veu darrere d’aquests moviments als projectes de la “internacional ultradretana”. Executats, això sí, “amb la complicitat de la dreta tradicional”, un retret velat al Partit Popular per la seva cooperació sistemàtica amb Vox a escala territorial i, segons deixen veure algunes enquestes, potencialment a la Moncloa.
Acabar la legislatura
Enfront d’aquesta internacional, que “vol arrossegar Europa a les retallades i la privatització de l’estat del benestar”, Sánchez fa bandera del seu programa de govern. S’agafa a les xifres macroeconòmiques, amb un creixement del PIB pròxim al 3% per al 2025 -triplicant la mitjana comunitària-, per atribuir al projecte del PSOE “els millors resultats econòmics, socials i mediambientals de la història democràtica d’Espanya”. En aquest sentit, es compromet amb els militants a “acabar la legislatura”. “Tirarem endavant, ha arengat els seus. “Anem en el bon camí i no ens podem aturar”.
També treu pit enfront Trump de la posició internacional de l’Estat. Sánchez ha descrit l’activitat en afers exteriors del seu executiu com “el contrapès més gran que hi ha a Europa davant l’avenç de la ultradreta”. “No renunciarem a ser un referent d’esperança per a tots els europeus progressistes”, ha declarat, fent mà de les tesis del marxista alemany Ernst Bloch.
Condemnes internacionals
Les condemnes a l’actuació de Trump a Veneçuela s’han anat succeint amb el pas de les hores. Diversos països llatinoamericans han alertat que la intromissió de Washington a Caracas serveix de primer pas per a un nou expansionisme al subcontinent. Així s’ha expressat el president xilè, Gabriel Boric, que assegura que l’operació “senta un precedent extremadament perillós a la regió”. “Si poden intervenir allà, per què no podrien fer-ho en altres països? Avui és Veneçuela, però demà podria ser qualsevol altre”, ha renegat el cap de l’executiu de Santiago. Fins i tot Pyongyang ha saltat al coll de Washington: el govern de Corea del Nord ha titllat el bombardeig sobre Caracas i la detenció de Maduro de “salvatge violació de la sobirania”. La ministra de Relacions Exteriors de la República Popular Democràtica, Choe Son-hui, ha acusat Trump d’haver portat a terme “la forma més greu d’usurpació de la sobirania o una flagrant violació de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional”. El president serbi, el nacionalista Aleksandar Vucic, ha anat encara un pas més enllà, i ha constatat que, amb l’agressió a Veneçuela, “el dret internacional públic ja no existeix”. “El món està dominat per la llei del més fort, i, qui sigui més fort, oprimeix”, ha lamentat.