Les Nacions Unides han avisat aquest dilluns que l’atac dels Estats Units contra Veneçuela per capturar el seu president, Nicolás Maduro, va en contra del dret internacional i de la carta de les mateixes Nacions Unides. “He subratllat de manera constant la imperiosa necessitat que tots respectin plenament el Dret Internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides, que constitueix la base per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals“, ha indicat el secretari general de l’ONU, António Guterres, en una declaració davant la sessió d’urgència del Consell de Seguretat llegida per la secretària general adjunta d’Assumptes Polítics i de Consolidació de la Pau, Rosemary DiCarlo.
En plena polèmica per la legalitat de la maniobra de Washington per a treure del poder a Maduro, el secretari general de l’ONU assegura que continua “profundament preocupat perquè les normes del Dret Internacional” no es van respectar durant la intervenció dels Estats Units de fa dos dies. L’ONU recorda que la seva carta fundacional consagra “la prohibició de l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol Estat”, per la qual cosa recorda que el manteniment de la pau i la seguretat internacionals depèn del compliment de “totes les disposicions” d’aquesta. En aquest sentit, davant la “confusa i complexa” situació que es viu a Veneçuela, les Nacions Unides recalquen la importància d’aferrar-se a la “força del dret”.
L’ONU insta al diàleg intern
El secretari general de l’ONU també ha fet una crida al diàleg intern per fer una transició cap a un nou govern i evitar que el conflicte continuï escalant. “La situació és crítica, però encara és possible evitar una conflagració més àmplia i destructiva. Insto que es prenguin mesures per a prevenir una conflagració més àmplia i destructiva”, ha indicat el missatge de Guterres. Així ha demanat a tots els actors veneçolans que participin en “un diàleg inclusiu i democràtic en el qual tots els sectors de la societat puguin determinar el seu futur”. “Això implica el ple respecte dels drets humans, l’estat de dret i la voluntat sobirana del poble veneçolà”, ha incidit. En aquesta línia, la Comissió Europea també ha demanat una “transició democràtica” a Veneçuela “liderada pel poble”. Una “transició” que, segons un portaveu de la Comissió, també ha d’incloure els líders de l’oposició, Edmundo González i María Corina Machado.