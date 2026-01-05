Las Naciones Unidas han advertido este lunes que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, va en contra del derecho internacional y de la carta de las mismas Naciones Unidas. «He subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales«, ha indicado el secretario general de la ONU, António Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad leída por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

En plena polémica por la legalidad de la maniobra de Washington para sacar del poder a Maduro, el secretario general de la ONU asegura que continúa «profundamente preocupado porque las normas del Derecho Internacional» no se respetaron durante la intervención de Estados Unidos de hace dos días. La ONU recuerda que su carta fundacional consagra «la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado», por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de «todas las disposiciones» de esta. En este sentido, ante la «confusa y compleja» situación que se vive en Venezuela, las Naciones Unidas recalcan la importancia de aferrarse a la «fuerza del derecho».

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a la segunda derecha, y su esposa, Cilia Flores, a la segunda izquierda, llegan al helipuerto de Wall Street en el distrito de Nueva York de Manhattan, Nueva York, para ser transportados para comparecer en un tribunal de Nueva York el lunes 5 de enero de 2026 | Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto (EUROPA PRESS)

La ONU insta al diálogo interno

El secretario general de la ONU también ha hecho un llamado al diálogo interno para hacer una transición hacia un nuevo gobierno y evitar que el conflicto continúe escalando. «La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas para prevenir una conflagración más amplia y destructiva», ha indicado el mensaje de Guterres. Así ha pedido a todos los actores venezolanos que participen en «un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro». «Esto implica el pleno respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano», ha incidido. En esta línea, la Comisión Europea también ha pedido una «transición democrática» en Venezuela «liderada por el pueblo». Una “transición” que, según un portavoz de la Comisión, también debe incluir a los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado.