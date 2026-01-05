El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente de todos los cargos por los que se le acusa ante el tribunal federal de Nueva York después de haber sido capturado por el ejército estadounidense hace dos días: «Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí», ha declarado el jefe de Estado venezolano, quien ha añadido que es un «hombre decente», así como el presidente de su país. «Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela», ha denunciado durante su turno de palabra en la corte. La esposa de Maduro, la primera dama Cilia Flores, también se ha declarado «no culpable, completamente inocente». Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados en un asiento de separación.

La comparecencia ante el tribunal federal del distrito sur de Nueva York ha comenzado a las seis de la tarde -hora española- y ha durado poco menos de una hora. La audiencia ha sido encabezada por el juez federal veterano Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el lugar en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. Los respectivos equipos legales del presidente venezolano y su esposa han indicado que «en este momento» no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro ha informado al juez que tiene «algunos problemas de salud que requerirán atención», mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió «lesiones importantes durante su secuestro». Maduro ha contratado como su abogado defensor en el proceso penal en Nueva York al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y consiguió su libertad.

El presidente de Venezuela Nicolas Maduro, a la segunda derecha, y su esposa, Cilia Flores, a la segunda izquierda, llegan al helipuerto de Wall Street en el distrito de Nueva York de Manhattan, Nueva York, para ser transportados para comparecer en un tribunal de Nueva York el lunes 5 de enero de 2026 | Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto (EUROPA PRESS)

Las acusaciones contra Maduro

Los Estados Unidos intervinieron el pasado 3 de enero en una acción sin precedentes para capturar al presidente venezolano. Lo acusan de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de los Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de «fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada». En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. Asimismo, Maduro también está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. Ante esta situación, los Estados Unidos han detenido al presidente venezolano y aseguran que, de momento, se encargarán del control del país.