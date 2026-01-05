El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este lunes al mediodía desde el centro de detención donde hasta ahora estaba retenido hasta un tribunal federal de Nueva York. En medio de un fuerte dispositivo policial de la DEA el presidente venezolano ha sido trasladado al tribunal donde será juzgado bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, un juez veterano de 92 años y que disfruta del estatus de sénior desde el año 2011; un estatus que equivale a una media jubilación para los jueces federales estadounidenses. Maduro ha sido trasladado en medio de un despliegue policial de película con helicóptero y con furgonetas y coches policiales escoltando al presidente venezolano y que ha contado con la cobertura informativa de las cadenas americanas.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Trump pondrá a Delcy Rodríguez al frente del país y descarta la entrada al gobierno de la oposición venezolana

La oposición venezolana ha vivido un duro golpe después de momentos de celebración. La oposición al gobierno chavista esperaba que la llegada de los americanos conllevara un cambio de régimen en el país sudamericano, un cambio que, de momento, tendrá que esperar, ya que la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela de ocupar la presidencia del país. De hecho, Rodríguez cuenta con la bendición de un Trump que desde su resort de Mar-a-Lago reafirmó a la número 2 de Maduro dentro de un “equipo de gente que trabaja con el pueblo de Venezuela para asegurarnos de que están bien”. “Está dispuesta a hacer todo lo que consideremos necesario para hacer Venezuela grande otra vez”, añadió Trump.

Quien también cerró el paso a los opositores venezolanos fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que no ve por ahora viable el ascenso al poder de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, o el candidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González. A pesar de este beneplácito del gobierno americano, Trump ya ha lanzado la primera amenaza contra Delcy Rodríguez, ya que ha alertado que si no hace lo que toca pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro“.