Trump amenaza a la vicepresidenta de Maduro: «Si no hace lo que debe, pagará un precio más alto»

Contundentes amenazas de Donald Trump contra la vicepresidenta de Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos ha advertido a Delcy Rodríguez que, si no coopera con ellos, sufrirá un desenlace peor que el del líder venezolano, ahora retenido en una prisión federal de Brooklyn a la espera de ser juzgado. «Si no hace lo que debe, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro«, ha dicho el líder estadounidense en una entrevista con el medio The Atlantic. Cabe recordar que Rodríguez ha recibido la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ocupar la presidencia del país ante «la ausencia forzada» del mandatario venezolano.

Trump ha asegurado que han contactado con Rodríguez y que se ha mostrado partidaria de cooperar con los Estados Unidos, que el sábado anunciaron que a partir de ahora controlarán Venezuela y explotarán su petróleo. «Está dispuesta a hacer lo que nosotros pensamos que es necesario para hacer grande a Venezuela de nuevo», ha resumido. En la misma entrevista, el presidente estadounidense ha rechazado los paralelismos entre la captura de Maduro y la invasión estadounidense de Irak en 2003, que también se llevó a cabo con el pretexto de derrocar al presidente del país, Saddam Hussein. Al mismo tiempo, no ha descartado futuras intervenciones estadounidenses en otros territorios, como Groenlandia. «Necesitamos Groenlandia, absolutamente», ha precisado.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en una reunión de alto nivel / EP

Descartan un ascenso al gobierno de la oposición

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos tienen lugar solo unas horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que no ve por ahora viable el ascenso al poder de figuras como la de la líder de la oposición, María Corina Machado, o el candidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González. En otra entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, Rubio se muestra optimista con el resto de los integrantes del gobierno de Maduro y cree que, con el presidente fuera de la ecuación, es posible que mejoren las relaciones y la cooperación con el poder actual en Venezuela. «Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral», ha dicho.