Estados Unidos quiere juzgar a Maduro como líder del cártel «narcoterrorista» Los Soles

El presidente venezolano Nicolás Maduro ya estaría bajo arresto formal de Estados Unidos, según ha asegurado el senador conservador por el estado de Utah Mike Lee. Lee, quien ha citado una conversación directa con el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, ha asegurado que el mandatario -secuestrado, según Trump, este sábado por las fuerzas militares estadounidenses en una operación en Caracas- «será juzgado con cargos criminales en EE.UU.». En el mismo sentido, Rubio ha compartido en su cuenta personal una publicación en su cuenta de Twitter -ahora conocido como X- un tuit en el que defendía que Maduro debería llegar ante los tribunales estadounidenses «como líder de la organización narcoterrorista Los Soles«, un supuesto cártel identificado por la inteligencia estadounidense en los años 90 con el que vinculan a varias personas conocidas de la política de América Latina, especialmente en Venezuela.

Así lo ha confirmado también la fiscal general, Pam Bondi, quien ha detallado en una publicación en su cuenta de Twitter que la acusación que pesa sobre Maduro es de «narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para usarlos contra EE.UU.».

Hay que recordar que Maduro ya fue acusado formalmente por la justicia estadounidense de delitos de corrupción y narcotráfico en el año 2020, aún bajo el primer mandato de Donald Trump. Se llegó a poner una recompensa por su captura, que había ascendido hasta los 50 millones de dólares en los últimos meses. De hecho, el cártel Los Soles entró en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales a mediados del mes de noviembre, coincidiendo con las primeras operaciones del ejército estadounidense contra supuestas embarcaciones cargadas de estupefacientes en el Pacífico y el Caribe. Según ha adelantado Lee, estas operaciones se habrían declarado finalizadas una vez capturado Maduro.

«No es el presidente legítimo»

Entonces, Rubio llegó a asegurar que el supuesto cártel, aún en duda entre los expertos, estaba «dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro», y se dedica a «corromper las instituciones del gobierno en Venezuela y es responsable de la violencia terrorista de otras organizaciones, así como el tráfico de drogas en Estados Unidos y Europa». Incluso antes, cuando anunció el aumento de la recompensa por el presidente venezolano hasta 50 millones de dólares, Rubio fue contundente, también en un tuit: «Es el líder del cruel cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado el control de Venezuela. Debe ser llevado ante la justicia».