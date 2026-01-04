Trump descarta la entrada de la oposición venezolana al gobierno

La oposición venezolana no accederá al gobierno tras el ataque a Caracas que permitió detener al presidente Nicolás Maduro. Al menos no a corto plazo. Así lo ha confirmado este domingo uno de los pesos pesados del ejecutivo encabezado por Donald Trump como es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En unas declaraciones en el programa Meet the Press de la cadena NBC, Rubio ha asegurado que no ve por ahora viable el ascenso de figuras como las de la líder de la oposición, María Corina Machado, o el candidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González. «Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata», ha indicado sobre la activista opositora y Premio Nobel de la Paz.

El secretario de Estado de la administración Trump considera que el principal hándicap de la oposición venezolana es una cuestión de tiempo. «La realidad inmediata es que, desafortunadamente y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse inmediatamente», ha indicado. En este sentido, ha precisado que desde los Estados Unidos se está trabajando en un proceso de transición con momentos clave en las «próximas dos o tres semanas» que no puede esperar un eventual regreso o rearme político de la oposición. «Queremos que Venezuela avance en una cierta dirección porque no solo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también beneficia nuestro interés nacional […] Queremos un futuro mejor para Venezuela, y creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela también es estabilizador para la región», ha añadido.

Optimismo estadounidense con el resto del gobierno de Maduro

Rubio se muestra optimista con el resto de los integrantes del gobierno de Maduro y cree que, con el presidente fuera de la ecuación, es posible que mejoren las relaciones y la cooperación con el poder actual en Venezuela. «Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral», ha dicho. De esta manera, el secretario de Estado estadounidense mantiene la apuesta por un cambio interno liderado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que ha recibido la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ocupar la presidencia del país ante “la ausencia forzada” del mandatario, ahora retenido en una prisión federal de Brooklyn.